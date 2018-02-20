Hakkari'de PKK'lı teröristlerle girdiği çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Ardıç'ın adı, Bitlis'in Ahlat ilçesinde bir okula verildi

Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki Tekeli Karakolu üs bölgesinde PKK'lılarla girdiği çatışma şehit olan Piyade Uzman Çavuş Mesut Ardıç'ın ismi, Bitlis'in Ahlat ilçesindeki Anadolu İmam Hatip Lisesine verildi.

Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan törende şehit Ardıç'ın öz geçmişi okundu.



İlçe Kaymakamı Mustafa Akgül, yaptığı konuşmada, şehidin ismini okulda yaşatacaklarını söyledi.



"İnanıyoruz ki kendisi Cenneti Ala'da mesut bir şekilde yaşıyor." diyen Akgül, şöyle devam etti:

"Şüphesiz hepimiz ölümü tadacağız. Şunu da iyi biliyoruz ki ölmek değil yaşamak, yaşatmak esastır. Ama bir milletin ya da bir dinin fertlerinin yaşaması, yaşatması için eğer ölmek de gerekiyorsa vatanı, milleti ve dini için ölenler şehittir. Allah hepimize böyle bir ölümü nasip eylesin. Hepimiz sonunda öleceğiz. Şehidimizin babası burada, şüphesiz bir baba için çok zor ama anneler için çok daha zor. Onlar bilmelidir ki bu vatan için ölenler şehitlerdir."

Belediye Başkanı Mümtaz Çoban da bin yıldır bu topraklarda aralıksız şehit verdiklerini anlattı.



Milletin bekası için her türlü fedakarlığa hazır olduklarını belirten Çoban, "Biz milletçe bir imtihana tabiyiz. Alemi İslam'ın bekası için görevli gibiyiz. Bundan da şeref duyuyoruz. Elbetteki anne ve babalar bu mevzuda acıyla beraber o şerefi de levha gibi anılarında taşıyorlar. İlçemizde yakın tarihimizde şehitlerimiz oldu. Mevzuat açısından da bir sorun olmazsa, şehitlerimizin ruhaniyetine uygun bir düzenlemeyi de belediye olarak tertip edeceğiz. Milletimizin bekası için her türlü fedakarlığa hazırız ve gayret edeceğiz." dedi.

Törene, İlçe Garnizon Komutanı Binbaşı Ahmet Zafer Bayram, İlçe Emniyet Müdürü Erdem Yaban, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mutluk Özden, şehidin babası Mürsel Ardıç ile öğretmen ve öğrenciler katıldı.