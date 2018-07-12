İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, çoğu şehit polis çocuğu 110 şehit yakını İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi'nde gezdirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, çoğu şehit polis çocuğu 110 şehit yakınını İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi gezdirildi.



İstanbul'da şehit ve gazi ailelerinin 7-18 yaş grubundaki çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında çoğu şehit polis çocuğu 110 şehit yakınını İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi'ndeki Tema Park'a götürülerek mutlu bir gün geçirmelerini sağladı.



Çocuklar Tema Park'taki birçok oyun alanını gezip, eğlence ünitelerine bindiler. Çocuklar eğlence treni Viking'e binip heyecan yaşarken, nefeskesen ünitesi, 360, maceraperest, Saferi Tüneli, Bir Zamanlar İstanbul, Canlı Müze, Çarpışan Arabalarda eğlenceli vakit geçirdi.