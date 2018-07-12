banner982
Metro inşaatında kaza! 1 işçi öldü
Metro inşaatında kaza! 1 işçi öldü
Dink cinayeti davasında tahliye kararı
Dink cinayeti davasında tahliye kararı
TSK'dan son dakika açıklaması
TSK'dan son dakika açıklaması
Zuhal Olcay'a hapis cezası
Zuhal Olcay'a hapis cezası

Şehit çocukları için unutulmaz gün

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, çoğu şehit polis çocuğu 110 şehit yakını İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi'nde gezdirildi.

Şehit çocukları için unutulmaz gün

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen etkinlikte, çoğu şehit polis çocuğu 110 şehit yakınını İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi gezdirildi. 

İstanbul'da şehit ve gazi ailelerinin 7-18 yaş grubundaki çocukların moral ve motivasyonunu artırmak amacıyla İstanbul Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü tarafından etkinlik düzenlendi. Etkinlik kapsamında çoğu şehit polis çocuğu 110 şehit yakınını İsfanbul Eğlence ve Yaşam Merkezi'ndeki Tema Park'a götürülerek mutlu bir gün geçirmelerini sağladı. 

Çocuklar Tema Park'taki birçok oyun alanını gezip, eğlence ünitelerine bindiler. Çocuklar eğlence treni Viking'e binip heyecan yaşarken, nefeskesen ünitesi, 360, maceraperest, Saferi Tüneli, Bir Zamanlar İstanbul, Canlı Müze, Çarpışan Arabalarda eğlenceli vakit geçirdi.


Kaynak: AA
Etiketler; #şehit çocukları #istanbul emniyet müdürlüğü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.