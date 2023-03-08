Şehit Jandarma Pilot Albay Oğuzhan Adalıoğlu son yolculuğuna uğurlandı

Adalıoğlu'nun bayrağa sarılı tabutu, askerler tarafından omuzlarda taşınarak Reşadiye Camisi'ne getirildi. Törene, şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra İçişleri Bakan Yardımcısı Tayyip Sabri Erdil, Eskişehir Valisi Erol Ayyıldız, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu, Jandarma Genel Komutanlığı Havacılık Başkanı Tümgeneral Ali Doğan, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, İl Jandarma Komutanı Albay Ercan Atasoy, İl Emniyet Müdürü Yaman Ağırlar ile siyasi parti temsilcileri katıldı.