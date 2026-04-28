Şehit Mehmet Gündüz'ün silah arkadaşlarından duygulandıran vefa! Anısına Mardin'de kütüphane açıldı
Mardin'in Nusaybin ilçesinde 2023 yılında teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün adı, silah arkadaşlarının vefasıyla yaşatılıyor.
Mardin'in Nusaybin ilçe kırsalında 28 Nisan 2023 tarihinde bölücü terör örgütü mensuplarıyla girdiği çatışmada şehit düşen Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz için silah arkadaşları tarafından anlamlı bir adım atıldı. Şehadetinin yıl dönümünde, Kızıltepe ilçesindeki Yenikent İlkokulu bünyesinde oluşturulan kütüphane, protokol üyeleri ve şehit yakınlarının katıldığı bir programla açıldı.
Kütüphanenin açılış programı, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başladı. Ardından Kızıltepe İlçe Vaizi Kemal Kahraman tarafından şehitler için dua edildi.
Törende silah arkadaşları adına kürsüye çıkan Jandarma Astsubay Üstçavuş Yusuf Kenan Ibrık, şehit Mehmet Gündüz’ün vatanın birliği ve beraberliği uğruna canını feda ettiğini hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:
"Bugün burada sadece bir açılış için değil bir vefa borcunu ödemek, bir kahramanın adını sonsuzluğa nakşetmek için toplandık. 28 Nisan 2023 tarihinde vatanın birliği ve beraberliği uğruna Mardin ili Nusaybin ilçesi Bagok kırsalında göğsünü siper ederek şehadet şerbeti içen Şehit Jandarma Astsubay Üstçavuş Mehmet Gündüz'ün aziz hatırasını Yenikent İlkokulumuzun kalbinde bu kütüphanede yaşatacağız"
Bir askerin en büyük mirasının uğruna can verdiği vatan olduğunu belirten Ibrık, kütüphanenin gelecek nesiller için taşıdığı öneme vurgu yaptı:
"Bir milletin en büyük gücü ise yetişmiş, okuyan ve vatanını tanıyan evlatlarıdır. Şehidimiz Mehmet Gündüz bu toprakların huzuru için en değerli varlığını, canını feda etti. Bizler de bugün bu kütüphaneyi açarak diyoruz ki onun mücadelesi artık kalemle, kitapla ve bilgiyle devam edecek. Bu kütüphane, Kızıltepe'nin evlatlarına ışık olacak. Onlara vatan sevgisinin ne demek olduğunu her kitap kapağında hatırlatacak ve her bir sayfa çevrildiğinde şehidimizin adı çocukların mimarlarında yankılanacaktır. Sevgili öğrenciler, Bu raflardaki her kitap, size emanet edilen bu vatanın birer parçasıdır"
Programda söz alan Kızıltepe İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, kütüphanenin verimli kullanımı için öğretmenlere çağrıda bulundu. Öğrencilerin bu imkandan en iyi şekilde faydalanmaları gerektiğine dikkat çeken Gümüş, şunları kaydetti:
"Çocuklarımızı bilimin ışığında, tarihimizin bilincinde, milli ve manevi değerlere bağlı saygılı birer birey olarak yarınları hazırlamak bu ülkenin geleceğine konulan bir tuğla taşıdır. Bunu bu şekilde görmek lazım"
Kütüphanenin açılış törenine yerel yöneticiler ve askeri erkan katılım gösterdi. Programa; Mardin 1. İdare Mahkemesi Başkanı Dr. Halil Yolal, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Uğur Çek, Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Barış Cengiz, Şehit İlker Düzova Jandarma Komando Tabur Komutanı Binbaşı Kamil Aksoy, İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Gümüş, şehidin ablası Şerife Şentürk, Gazi İbrahim Arı ve kurum temsilcileri iştirak etti.