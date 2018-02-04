Hakkari’de Çukurca ilçesi Güven Dağı'ndaki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen piyade sözleşmeli er Muhammed Osman Akagündüz’ün cenazesi, Niğde'nin Çamardı ilçesi Beyazkışlakçı köyünde toprağa verildi.

Hakkari’de Çukurca ilçesi Güven Dağı'ndaki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce sınırın Irak tarafından düzenlenen saldırıda yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit düşen piyade sözleşmeli er Muhammed Osman Akagündüz’ün cenazesi Niğde'nin Çamardı ilçesinde toprağa verildi.



Şehit Muhammed Osman Akagündüz’ün (21) cenazesi Adana'daki babaevinden helallik alınmasının ardından ilçeye bağlı Beyazkışlakçı köyüne getirildi.







Köy mezarlığında düzenlenen cenaze törenine, şehidin babası Aziz Akagündüz, annesi Muteber Akagündüz, Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kırıkkale Mühimmat ve Garnizon Komutanı Tuğgeneral Selami Arslan, Niğde Valisi Yılmaz Şimşek. Niğde milletvekilleri Alpaslan Kavaklıoğlu ve Erdoğan Özegen, İl jandarma Komutanı Albay İdris Tataroğlu, Emniyet Müdürü Salim Cebeloğlu ile vatandaşlar katıldı.



Kılınan cenaze namazının ardından şehidin naaşı, köy mezarlığında defnedildi.







Güçlükle ayakta durabilen anne Muteber Akagündüz ve şehidin yakınları, uzun süre gözyaşı döktü. Bakan Özhaseki, şehidin ailesi ve yakınlarına başsağlığı diledi.



Şehidin, beş kardeşten en küçüğü olduğu öğrenildi.



Güven Dağı'ndaki üs bölgesine PKK'lı teröristlerce 1 Şubat'ta güdümlü füze ile gerçekleştirildiği değerlendirilen saldırıda bir asker şehit olmuş, 5 asker yaralanmıştı.