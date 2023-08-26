Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde bölücü terör örgütü mensuplarının yerleştirdiği el yapımı patlayıcının infilak etmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk'un cenazesi, memleketi Muş'un Hasköy ilçesinde toprağa verildi.

Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Şehit Piyade Sözleşmeli Er Erkan Selçuk, memleketi Muş'ta son yolculuğuna uğurlandı
Editör: Süleyman Daban
Son Güncelleme:

Muş Hava Meydan Komutanlığı'ndaki karşılama töreninin ardından Selçuk'un Türk bayrağına sarılı naaşı, Hasköy Merkez Kul Zühdü Camisi'ne getirildi.

Cami avlusunda şehidin tabutuna sarılarak ağlayan ailesi ve yakınlarını görevliler teskin etmeye çalıştı.

Şehidin öz geçmişinin okunmasının ardından İl Müftüsü İbrahim Demir, cenaze namazını kıldırdı, dua etti.

İlçeye bağlı Elmabulak köyü mezarlığına götürülen Selçuk'un naaşı, tekbirler ve dualar eşliğinde defnedildi.

Muş'taki Varto İlçe Jandarma Komutanlığında görev yapan Jandarma Uzman Çavuş İzzettin Selçuk, tören boyunca kardeşinin tabutunun başında bekledi.

Şehidin babası Ahmet Selçuk'a Türk bayrağı veren Muş Valisi Avni Çakır, "Bundan sonra şehidimiz sadece senin evladın değil, 85 milyonun evladı. Çok zor. Allah sana sabrını verecek. Bir şehit babası olarak beratı ve bayrağı taşıyacaksın. Bundan sonra hepimiz senin ve ailenin emrindeyiz. Çocukların çocuğumuz, kardeşimiz. Allah şehidimizin mekanını cennet etsin." dedi.

Törene Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Zafer Tarıkdaroğlu, 8. Kolordu Komutanı Tümgeneral Tamer Atay, AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İl Emniyet Müdürü Serkan Karaman, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, kaymakamlar, kurum amirleri ve askeri erkan katıldı.

Şehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildiŞehit İstihkam Uzman Çavuş Taner Torun'un Osmaniye'deki ailesine şehadet haberi verildiYurt

Kaynak: Anadolu Ajansı

# Yurt # şehit # son yolculuğuna uğurlandı # muş
Çok Okunanlar
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
FETÖ öğrencilerin arasına sızmaya çalışıyor!
Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu
Bağcılar dikkat! Sular kesilecek. İSKİ duyurdu
İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?
İstanbullular dikkat! Bugün çoğu ilçede elektrik kesilecek! Hangi ilçelerde elektrik olmayacak?
Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı?
Önceki yıla göre %28 azalmış! İstanbul barajları alarm veriyor, barajlarda ne kadar suyumuz kaldı?
Ezandan etkilendi Müslüman oldu! Yeni adı İpek!
Ezandan etkilendi Müslüman oldu! Yeni adı İpek!
Öne Çıkanlar "BRICS Büyük Potansiyel!" "BRICS Büyük Potansiyel!" Dilinize bir çay kaşığı tarçın bal koyup bekleyin! Dilinize bir çay kaşığı tarçın bal koyup bekleyin!