Pençe-Kilit şehidine veda
Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük Hatay'da defnedildi. Törene çok sayıda yurttaş katıldı.
Kahraman asker bu görüntülerle Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.
Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı'na katılmıştı. PKK'lıların saldırısında yaralandı.
Şehit Küçük'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Mazmanlı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Helallik alındı.
Cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Er Muhammet Küçük mahalle mezarlığında defnedildi.