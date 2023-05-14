Pençe-Kilit şehidine veda

Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük Hatay'da defnedildi. Törene çok sayıda yurttaş katıldı.

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Kahraman asker bu görüntülerle Hatay'da son yolculuğuna uğurlandı.

Piyade Sözleşmeli Er Muhammet Küçük, Irak'ın kuzeyinde devam eden Pençe-Kilit Harekatı'na katılmıştı. PKK'lıların saldırısında yaralandı.

Şehit Küçük'ün Türk bayrağına sarılı naaşı, Mazmanlı Mahallesi'ndeki baba evine götürüldü. Helallik alındı.

Cenaze namazı kılındı. Törenin ardından Er Muhammet Küçük mahalle mezarlığında defnedildi.

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