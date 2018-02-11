TSK'nın Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin, Samsun'un Havza ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze törenine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile eski Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı

Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in cenazesi, Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi.



Hatay'daki törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Şahin'in naaşı, buradan Havza ilçesindeki Kevser Camisi'ne götürüldü.



Burada düzenlenen cenaze törenine şehidin eşi Çiğdem Şahin, eşinin askeri üniformasını giyerek katıldı. Tören sırasında şehidin annesi Behiye, kardeşleri Emine, Sündüs, Asiye ve Zekeriya Şahin de gözyaşlarına hakim olamadı.







İl Müftüsü Veysel Çakı'nın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in cenazesi, Yenice köyündeki baba evinde helallik alınmasından sonra köy mezarlığında defnedildi.



Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski Başbakan ve AKP Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.



