Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit düşen Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi. Törene, şehidin Dedesi Efe, babası Ramazan, annesi Fadime Karaca ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Adayı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, AKP Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Hayati Yazıcı, Erol Kaya, CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Mahmut Tanal, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit düşen Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi, İstanbul'da toprağa verildi.



Afrin'e yönelik Zeytin Dalı Harekatı'nda, terör örgütü unsurlarıyla girilen çatışmada şehit olan Karaca için Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisinde tören düzenlendi.







Törene, şehidin Dedesi Efe, babası Ramazan, annesi Fadime Karaca ile Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı İsmail Kahraman, Cumhurbaşkanı Adayı ve Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever, AKP Genel Başkan Yardımcıları Mehdi Eker, Hayati Yazıcı, Erol Kaya, CHP İstanbul Milletvekilleri Akif Hamzaçebi, Mahmut Tanal, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı.



Cenazeye, Cumhurbaşkanlığı, Başbakanlık, Türkiye Büyük Millet Meclisi, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Türk Silahlı Kuvvetleri, Jandarma Genel Komutanlığı da çelenk gönderdi.







Şehidin cenazesi, tören öncesi Kartal Esentepe Mahallesi'ndeki baba ocağına götürülerek helallik alındıktan sonra ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından cenaze arabasına konuldu.



Şehit Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi, Kartal Kurfalı Mezarlığında toprağa verildi.

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