Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit düşen askerler son yolculuklarına uğurlanıyor.

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde törenle toprağa verildi.



İl merkezinde düzenlenen basına kapalı törenin ardından cenaze aracıyla Erzin ilçesine getirilen Şehit Oğuzcan Ekiz'in naaşı ilk olarak Milli Egemenlik Caddesi'ndeki babaevine getirilerek, helallik alındı.



Şehidin naaşı, helallik alınmasının ardından törenin yapılacağı Mülümün Mezarlığı'na götürüldü.



Burada hazırlanan alanda düzenlenen cenaze törenine şehidin ailesi ve yakınları, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Ahmet Eşref Fakıbaba, Hatay Valisi Erdal Ata, askeri ve mülki erkan ile çok sayıda vatandaş katıldı.



Tören alanına ambulansla getirilen şehidin annesi Suna Ekiz, oğlunun Türk bayrağına sarılı tabutuna sarılarak gözyaşı döktü. Şehidin 9 yaşındaki yeğeni ise törende şehit dayısının askeri beresiyle ön safta yer aldı.



Bakan Fakıbaba, şehidin babası Mehmet Ekiz'e sarılarak teselli etmeye çalıştı.



Cenaze namazının kılınmasının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in cenazesi, toprağa verildi.



Bekar olan şehit Ekiz'in amcasının oğlu Uğur Ekiz'in de 2010'da İstanbul'daki askeri araca yönelik düzenlenen bombalı saldırıda şehit düştüğü öğrenildi.



Ailesinin tek erkek çocuğu olduğu öğrenilen şehit Oğuzcan Ekiz'in 4 yıllık uzman çavuş olduğu bildirildi.