Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan toprağa verildi

Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan, Zeytin Dalı Harekatı bölgesinde meydana gelen silah kazasında şehit olmuştu. Şehit Onur Çapan'ın cenazesi memleketi Isparta'da toprağa verildi.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan toprağa verildi
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Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Zeytin Dalı bölgesinde Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın, silah kazası sonucu şehit olduğunu bildirmişti.

Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan'ın cenazesi, sabah saatlerinde Gaziantep'te düzenlenen törenin ardından son yolculuğuna uğurlanmak üzere Isparta'ya gönderilmişti.

Şehit Onur Çapan için Süleyman Demirel Havalimanı'nda karşılama töreni düzenlendi. Askeri uçakla Isparta'ya getirilen Onur Çapan'ın Türk bayrağına sarılı naaşı, tören mangasınca cenaze nakil aracına taşındı.

Şehit Piyade Uzman Çavuş Onur Çapan toprağa verildi - Resim : 1

Şehit Onur Çapan'ın naaşı, Isparta Şehir Hastanesi morgundan alınarak, Zafer Mahallesi'ndeki ailesinin evine getirildi. Helallik alınmasının ardından cenaze, 15 Temmuz Demokrasi ve Şehitler Meydanı'na götürüldü. Buradaki törende, şehidin annesi Döndü, eşi Makbule Çapan, kız kardeşleri ve çocukları tabuta sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit Onur Çapan'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından İl Garnizon Şehitliği'ne defnedildi.

Cenaze törenine, Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Ömer Faruk Yelkenci, Vali Aydın Baruş, Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaş, AK Parti Isparta milletvekillileri Osman Zabun, Mehmet Uğur Gökgöz, CHP Isparta Milletvekili Hikmet Yalım Halıcı, Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, Eğirdir Dağ Komando Eğitim Merkez Komutanı Tuğgeneral Ahmet Aşık, Kara Havacılık Okul Komutanı Tuğgeneral İsa Baydilli ile aile yakınları, askeri erkan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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