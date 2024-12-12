Şehit polis Şeyda Yılmaz’ın katili Yunus Emre Geçti avukatsız kaldı
İstanbul’da polis memuru Şeyda Yılmaz’ı şehit eden Yunus Emre Geçti, tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Bugün ilk kez hakim karşısına çıkan sanık, avukatının dosyadan çekilmesi sonucu savunma yapamadı.
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İstanbul’un Ümraniye ilçesinde firari Yunus Emre Geçti’nin polisle girdiği çatışmada polis memuru Şeyda Yılmaz şehit olmuştu. 26 farklı suç kaydı olan Yunus Emre Geçti’nin silahından çıkan kurşunla şehit olan polis memuru Şeyda Yılmaz, memleketi Sivas’ta son yolculuğuna uğurlandı.
Tutuklanarak cezaevine gönderilen Yunus Emre Geçti hakkında yürütülen soruşturma kapsamında sanık, bugün ilk kez hakim karşısına çıktı. Açılan davanın ilk duruşmasında avukatının dosyadan çekilmesiyle savunma yapamayan sanığın "Savunma yapamayacaksam niye geldim" dediği öğrenildi.