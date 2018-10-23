Mardin'de terör operasyonu sırasında bir asker şehit oldu. Irak'ın kuzeyinde şehit olan Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap ise Van'da son yolculuğuna uğurlandı.

Mardin'de terör operasyonları devam ediyor. Dargeçit ilçesi kırsalında PKK'lılarla sıcak temas sağlandı.



Uzman Onbaşı Muhammet Çoban, teröristlerin saldırısında ağır yaralandı. Uzman onbaşı, sevk edildiği Diyarbakır'da doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Kaçan teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla bölgede operasyonların sürdüğü bildirildi.



Şehidin Çorum nüfusuna kayıtlı olan olduğu öğrenildi.



Piyade Uzman Onbaşı Sedat Kasap ise Irak kuzeyinde yürütülen operasyonlar sırasında şehit olmuştu.



Memleketi Van'ın Gürpınar ilçesinde tören yapıldı. Şehidin naaşı, kılınan cenaze namazının ardından silah arkadaşları tarafından cenaze aracına taşındı.



Şehit, binlerce kişinin katıldığı tören ile Güzelsu Mahalle Mezarlığı'nda ebediyete uğurlandı.



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