Hakkari'de terör operasyonunda yaralanan ve hastanede şehit olan Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan, Elazığ'da defnedildi. Törende binlerce yurttaş PKK aleyhine slogan attı.

Şehit, binlerce kişinin katıldığı törenle ebediyete uğurlandı.



Piyade Sözleşmeli Er Fatih Ercan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde terör operasyonlarına katılmıştı. 10 Haziran'da PKK'lıların tuzakladığı el yapımı patlayıcıların infilak etmesi sonucu yaralandı.



Ercan, tedavi gördüğü GATA'da şehit oldu.



Elazığ'da şehit için tören yapıldı. İzzetpaşa Camii'nde cenaze namazı kılındı.



Şehidin naaşı, top aracına konularak askeri tören geçişi yapıldı. Şehit, merkeze bağlı Yeşiltepe köyündeki aile mezarlığında toprağa verildi.



ulusal.com.tr