Şehit Uzman Çavuş Mehmet Kökcü toprağa verildi

İzmir'in Menemen ilçesindeki 57'nci Topçu Tugay Hacılarkırı Komutan Yardımcılığı'nda görevli Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, geçirdiği rahatsızlık sonucu hastaneye kaldırılmıştı.

Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olmuştu.

Şehit Topçu Uzman Çavuş Mehmet Kökcü için Malatya Şehir Mezarlığı'nda cenaze töreni düzenlendi. Şehit Mehmet Kökcü'nün Türk bayrağına sarılı naaşı askerlerin omuzlarında katafalka getirildi.

İl Müftüsü Ramazan Dolu'nun ikindi namazına müteakip kıldırdığı namazın ardından şehit Kökcü'nün cenazesi, top arabasına konularak götürüldüğü defin alanında toprağa verildi.

Törene, şehidin eşi Gülşah ile oğlu Ahmet Eren (16), yakınları ve Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, MHP Malatya Milletvekili Mehmet Celal Fendoğlu, 2. Ordu İdari Kurmay Yarbaşkanı Tuğgeneral Mustafa Er, AK Parti Malatya İl Başkanı Namık Gören ve CHP İl Başkanı Barış Yıldız katıldı.

Tören sırasında şehidin eşi Gülşah Kökcü'yü Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü çalışanları teskin etti.