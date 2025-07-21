Şehrin yarısı susuz kalacak! İzmir’de 24 saatlik dev kesinti

İzmir Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü (İZSU), yarın sabah itibarıyla İzmir’in 17 mahallesinde 24 saat sürecek su kesintisi yaşanacağını açıkladı. Kesintinin nedeni olarak metro bağlantı çalışmaları gösterildi.

İZSU tarafından yapılan açıklamada, Konak Üçyol Metro İstasyonu inşaat sahasında yapılacak bağlantı çalışması nedeniyle bu kararın alındığı belirtildi. Su kesintisinin 22 Temmuz Salı günü saat 09.00’da başlayacağı ve 23 Temmuz Çarşamba günü saat 09.00’a kadar süreceği bildirildi.

İŞTE SU KESİNTİSİ UYGULANACAK MAHALLELER

24 saat boyunca su verilemeyecek mahalleler şöyle açıklandı:

Altıntaş, Barbaros, Mecidiye, Yeşiltepe, Fatih, Namık Kemal, Bozkurt, Dolaplıkuyu, Tuzcu, Ülkü, Süvari, Ali Reis, Kubilay, Yeni, Sakarya, Ballıkuyu ve Akarcalı.