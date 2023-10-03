Şeker Pancarı Üreticisi Sökümü Durdurdu

Diyarbakır’da şeker pancarı üreticisi sökümü durdurdu. Çünkü nakliye ücreti olarak 500 lira verildi. Kamyoncular 600 liranın altında taşımayız diyor. Aynı zamanda ürün fiyatı da açıklanmadı.

Şeker Pancarı Üreticisi Sökümü Durdurdu
Editör: Ekrem Demir

Güneydoğu Anadolu Bölgesinde şeker pancarı hasadı başladı. Eylül ayı başlarında duyurulması gereken fiyat henüz açıklanmadı. Nakliye ücreti tonu ise 500 lira olarak açıklandı.

Kamyon şoförü fiyatı az buldu, taşıma yapmıyor. Çiftçi şeker pancarı sökümünü durdurdu.

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde Ulusal Kanal'a konuşan çiftçi ve kamyoncular nakliye ücretinin şartlara göre yeniden düzenlenmesini istedi.

Pancar fiyatının açıklanmaması da sorunlardan bir diğeri. Bütün zorluklarla baş etmeye çalışan çiftçi yine yalnız bırakıldı. Pancar üreticisi çözüm bekliyor.

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# şeker pancarı # diyarbakır # çiftçi
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