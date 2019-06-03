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Şeker ustadan kemençe

Şeker Usta, 84 yaşında mesleğine aşık bir sanatkâr. Hünerli elleriyle Sakarya’da bulunan ufak atölyesinde kemençe yapmaya devam ediyor.

Şeker ustadan kemençe

Aslen Trabzonlu Şeker Usta. Şuan Sakarya’nın Hendek ilçesinde ikamet ediyor. 20 metrekarelik atölyesinde yöresiyle özdeşleşen kemençe yaparak geçimini sağlıyor.

Önce uygun ağacı buluyor. Onu kesiyor ve içini dikkatle oyuyor. Kemençeye son halini verdikten sonra tellerini bir bir bağlıyor Şeker usta.

İşte sıra geldi onca titizlikle uğraşarak yaptığı kemençenin sesini denemeye.

Şeker Usta iyi bir kemençenin ne kadar zamanda olacağını ve fiyatını da anlatıyor.

Şeker usta 84 yaşında ama hala üretimden kopmuş değil. Ekonomik krizden o da etkilenmiş olmalı ki eski işlerin olmadığını dile getiriyor.


ulusal.com.tr

Etiketler; #trabzon
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