Sel felaketi! Okullar tatil edildi

Samsun Valiliği, sağanak yağışın yol açtığı olumsuzluklar ve devam eden riskler nedeniyle ilçe genelindeki tüm okulların 13 Mayıs Çarşamba günü tatil edildiğini duyurdu. Sel sularının cadde ve sokakları kaplaması, ulaşımda yaşanan aksamalar ve güvenlik riskleri bu kararın alınmasında etkili oldu.

CADDE VE SOKAKLAR SULAR ALTINDA KALDI

İlçede aniden bastıran sağanak, kısa sürede sele dönüştü. Çok sayıda ev ve iş yerini su basarken, belediye ve AFAD ekipleri tahliye çalışmaları için seferber oldu. Maddi hasarın meydana geldiği bölgelerde su tahliye işlemleri ve temizlik çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

DEVLETİN ZİRVESİNDEN SAHADA İNCELEME

Samsun Valisi Orhan Tavlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Halit Doğan ve ilçe mülki amirlerinden oluşan bir heyet, felaketin yaşandığı noktalarda incelemelerde bulundu. Çalışmaları yerinde koordine eden Vali Tavlı, "Devletimiz tüm imkanlarıyla vatandaşımızın yanındadır" mesajını vererek, hasar tespit çalışmalarının hızla tamamlanacağını belirtti.