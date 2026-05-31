Sel tehlikesi sürüyor! Valilik duyurdu: Eğitime ara verildi

Tokat Valiliği bünyesinde acil koduyla toplanan İl Afet ve Acil Durum Koordinasyon Kurulu, hayati kararlara imza attı. Valilikten yapılan resmi açıklamada, Turhal ilçesinde taşkın riski nedeniyle bir ilkokul ile bir köyde taşımalı eğitime 2 gün süreyle ara verildiği belirtilirken, birçok mahalle ve köy için de tahliye tedbirlerinin güncellendiği duyuruldu.

İşte Valilik kararıyla 1-2 Haziran 2026 tarihlerinde okulların tatil edildiği yerler ve ilçe ilçe tahliye tedbirlerindeki son durum:

1. TURHAL İLÇESİ: Eğitim ve Tahliye Kararları

Eğitime Ara Verilen Okullar: Turhal ilçesinde bulunan Çevlikler İlkokulu ile Arapören köyünden yapılan taşımalı eğitime 1-2 Haziran tarihlerinde (Pazartesi ve Salı) 2 gün süreyle ara verilmiştir.

Tahliye Tedbiri Devam Eden Yerler: Varvara, Hamam, Çevlikler ve Borsa mahalleleri ile Arapören, Kızkayası (Eski Pazar yolu altı), Elalmış (tren yolu altı), Sütlüce (Amasya yolu altı) ve Samurçay (tren yolu altı) köylerinde tahliye tedbirleri titizlikle uygulanmaya devam edecektir.

Tahliye Tedbiri Kaldırılan Yerler: Müftü, Yunus Emre, Yavuz Selim, Celal, Meydan, Kova, Fatih, Camii Kebir ve Kazım Karabekir mahalleleri, Tatlıcak ve Şatıroba köyleri ile Pazar mahallesinin bir kısmında riskin azalmasıyla birlikte tahliye tedbirleri resmen kaldırılmıştır.

2. ERBAA İLÇESİ: Organize Sanayide Son Durum

Kelkit Çayı ve bağlantılı su yollarındaki risk analizlerinin ardından Erbaa ilçesinde tedbirler gevşetildi:

Kızılçubuk, Tepekışla ve Çevresu köyleri ile Erbaa Organize Sanayi Bölgesi (OSB) içinde yer alan kesme çiçek sera alanı için daha önce uygulanan tahliye tedbirlerinin tamamen kaldırıldığı kaydedildi.

3. PAZAR İLÇESİ: Hayvancılık İşletmelerine Sıkı Takip

Pazar ilçesinde su kanalları ve nehir yataklarına yakın bölgelerdeki işletmeler için önlemler esnetilse de kritik noktalarda nöbet sürüyor:

Tahliye Tedbiri Devam Eden Yerler: Esentepe Mahallesi Köprübaşı Küme Evleri mevkisi ile Sinanpaşa Mahallesi Pazar-Kalaycık mevkisinde tahliye tedbirlerinin devamına karar verildi. Ayrıca Çiftlik köyü, Merkez Mahallesi Ada mevkisi ve Ovayurt köyü kanal altı bölgede bulunan üç hayvancılık işletmesi haricinde ilçedeki diğer tüm tahliye tedbirleri kaldırıldı.

Valilik, bölgedeki su seviyelerinin ve hava tahminlerinin AFAD ile koordineli olarak anlık takip edildiğini belirterek, nehir yataklarına yakın konumda bulunan vatandaşların resmi duyurular gelene kadar temkinli olmaları konusunda hayati uyarıda bulundu.