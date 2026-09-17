Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar

Rapora göre yurdun çok geniş bir kesimi gök gürültülü sağanak yağış dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle 17 ve 18 Eylül günlerinde şiddetini artırması beklenen yağışların sel, su baskını ve doluya yol açabileceği bildirilerek çok sayıda il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışlı sistemin hafta sonundan itibaren doğuya kayarak etkisini kademeli olarak azaltacağı tahmin ediliyor.