Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17-21 Eylül tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre yurdun çok geniş bir kesimi gök gürültülü sağanak yağış dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle 17 ve 18 Eylül günlerinde şiddetini artırması beklenen yağışların sel, su baskını ve doluya yol açabileceği bildirilerek çok sayıda il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışlı sistemin hafta sonundan itibaren doğuya kayarak etkisini kademeli olarak azaltacağı tahmin ediliyor.
MGM'DEN İKİ AYRI KRİTİK UYARI: SEL, DOLU VE ŞİDDETLİ RÜZGAR
Meteoroloji uzmanları can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla iki ana başlıkta tedbir çağrısında bulundu:
Kuvvetli Yağış ve Dolu Tehlikesi: İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batı ilçeleri, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında fırtına ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın güneyli yönlerden fırtınamsı şekilde (30-50 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı uyarı yapıldı.
BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU VE BEKLENEN SICAKLIKLAR
Marmara Bölgesi
İstanbul: 25°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı)
Bursa: 26°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)
Çanakkale: 27°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
Kırklareli: 27°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
Ege Bölgesi
İzmir: 30°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
Denizli: 22°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Muğla: 22°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Uşak: 20°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Akdeniz Bölgesi
Antalya: 26°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Isparta: 20°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Adana: 33°C (Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Hatay: 31°C (Parçalı bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
İç Anadolu Bölgesi
Ankara: 22°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Eskişehir: 20°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Konya: 26°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Nevşehir: 25°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Batı Karadeniz Bölgesi
Bolu: 18°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Düzce: 21°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Sinop: 23°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Zonguldak: 20°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi
Samsun: 21°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Amasya: 25°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Trabzon: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Rize: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Doğu Anadolu Bölgesi
Erzurum: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kars: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)
Malatya: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: 25°C (Parçalı ve az bulutlu)
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Diyarbakır: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Gaziantep: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)
Şanlıurfa: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Mardin: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)