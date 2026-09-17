Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 17-21 Eylül tarihlerini kapsayan 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 1

Rapora göre yurdun çok geniş bir kesimi gök gürültülü sağanak yağış dalgasının etkisi altına giriyor. Özellikle 17 ve 18 Eylül günlerinde şiddetini artırması beklenen yağışların sel, su baskını ve doluya yol açabileceği bildirilerek çok sayıda il için sarı kodlu uyarı yapıldı. Yağışlı sistemin hafta sonundan itibaren doğuya kayarak etkisini kademeli olarak azaltacağı tahmin ediliyor.

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 2

MGM'DEN İKİ AYRI KRİTİK UYARI: SEL, DOLU VE ŞİDDETLİ RÜZGAR

Meteoroloji uzmanları can ve mal kaybının önüne geçilmesi amacıyla iki ana başlıkta tedbir çağrısında bulundu:

Kuvvetli Yağış ve Dolu Tehlikesi: İç Ege, İç Anadolu'nun batısı, Batı Karadeniz'in iç kesimleri, Göller Yöresi ile Muğla, Antalya'nın batı ilçeleri, Sinop, Samsun, Ordu, Amasya ve Çorum çevrelerinde yağışların yerel olarak çok kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel, su baskını, yıldırım düşmesi, yağış anında fırtına ve yerel dolu yağışına karşı vatandaşların dikkatli olması istendi.
Kuvvetli Rüzgar Uyarısı: Doğu Anadolu'nun batısında rüzgarın güneyli yönlerden fırtınamsı şekilde (30-50 km/saat) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması ve ağaç devrilmelerine karşı uyarı yapıldı.

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 3

BÖLGE BÖLGE HAVA DURUMU VE BEKLENEN SICAKLIKLAR

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 4

Marmara Bölgesi

İstanbul: 25°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, sabah saatlerinde aralıklı sağanak yağışlı)
Bursa: 26°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı)

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 5

Çanakkale: 27°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
Kırklareli: 27°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 6

Ege Bölgesi

İzmir: 30°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu)
Denizli: 22°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 7

Muğla: 22°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Uşak: 20°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 8

Akdeniz Bölgesi

Antalya: 26°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, batı kesimlerinde yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Isparta: 20°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 9

Adana: 33°C (Parçalı bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Hatay: 31°C (Parçalı bulutlu, batı kesimleri aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 10

İç Anadolu Bölgesi

Ankara: 22°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Eskişehir: 20°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 11

Konya: 26°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Nevşehir: 25°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 12

Batı Karadeniz Bölgesi

Bolu: 18°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Düzce: 21°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 13

Sinop: 23°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Zonguldak: 20°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 14

Orta ve Doğu Karadeniz Bölgesi

Samsun: 21°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Amasya: 25°C (Parçalı, yer yer çok bulutlu, yerel kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 15

Trabzon: 22°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)
Rize: 24°C (Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı)

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 16

Doğu Anadolu Bölgesi

Erzurum: 27°C (Parçalı ve az bulutlu)
Kars: 26°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 17

Malatya: 32°C (Parçalı ve az bulutlu)
Van: 25°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 18

Güneydoğu Anadolu Bölgesi

Diyarbakır: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Gaziantep: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)

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Sel ve doluya dikkat! MGM'den peş peşe kritik uyarılar: İşte il il sıcaklıklar - Resim: 19

Şanlıurfa: 35°C (Parçalı ve az bulutlu)
Mardin: 33°C (Parçalı ve az bulutlu)

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sağanak yağış il il hava durumu