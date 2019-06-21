Türkiye, günlerdir kuvvetli sağanak yağışın etkisi altında. Sel ve su baskınları can almaya devam ediyor. Bartın'da sele kapılan iki kişiden acı haber geldi.

Türkiye adeta sele teslim oldu. Günlerdir etkisini sürdüren şiddetli sağanak yağış hem yıkım getiriyor, hem de can alıyor. Sel baskınları son olarak Bartın'da 2 can aldı. Hasankadı beldesinde bahçesine dolan suyu tahliye etmek isteyen İsmail Çeliktaş sele kapıldı. Cansız bedeni 5 kilometre uzaklıkta çamura gömülü halde bulundu.



Kur'an kursundan dönerken sele kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün'ü arama çalışmalarına gece ara verildi. Sabah tekrar başlatılan arama çalışmalarına AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı 8 dalgıç, jandarma ve itfaiye de katıldı. Talihsiz çocuğun cansız bedeni, 13 kilometre uzaklıktaki Akbaş köyü Fırdan Mahallesi'nde Adil Özsoy tarafından bulundu.



Trabzon'da yaşanan sel felaketinin henüz yaraları sarılmamışken, şiddetli sağanak etkisini sürdürüyor. Karadeniz Sahil Yolu başta olmak üzere ulaşımda aksamalar yaşandı. Birçok işyerini su bastı. Bazı mahallelerde elektrik kesintisi yaşandı.



Yomra ilçesinde dereler taştı, yollarda çökme meydana geldi.



Bu görüntüler de Mersin'in Silifke ilçesinden. İlçenin yüksek kesimindeki Kızılgeçit Mahallesi'nde sel ve heyelan büyük hasara neden oldu. Çok sayıda ev oturulamaz hale geldi, bazı yollar kapandı. 2 araç toprak altında kaldı.



Şiddetli sağanak yağış Elazığ'da da etkili oldu. Mustafa Kemalpaşa Mahallesi Tandırbaşı Sokak'taki orduevinin istinat duvarı, arkasında biriken suyun basıncıyla çöktü.



6 araç molozların altında kaldı. 4 araç sel sularıyla sürüklendi. Ev ve işyerlerini su bastı.



Burası da Kırklareli. Şiddetli sağanak yağışın yanısıra, dolu yağışı da tarım alanlarına zarar verdi. Meteoroloji yetkilileri, sağanak yağışın bir süre daha etkili olacağı konusunda uyardı. Vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması istendi.



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