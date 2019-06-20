Günlerdir yurt genelinde etkili olan sağanak yağış, hayatı olumsuz etkiliyor. Konya, Zonguldak, Afyonkarahisar ve Sakarya'da sağanak nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Meteoroloji, Doğu Anadolu için de sağanak yağış uyarısı yaptı.

Şiddetli sağanak yağış, günlerdir yurt genelinde sel ve su baskınlarına yol açıyor. Konya'nın Meram ilçesine bağlı Çomaklar mahallesinde bir ahırdaki 80 küçükbaş hayvan telef oldu.



Bir çoban 17 küçükbaş hayvanla birlikte dağda mahsur kaldı. Hayvanlar telef olurken, çobanı AFAD ekipleri kurtardı.



Bu görüntüler de Zonguldak'tan. Merkez ve Kozlu ilçelerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar ağaç dallarını kırdı. Su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı. Kozlu'da sahil yolunun Sevgi Evleri mevkii bir süre ulaşıma kapandı.



Afyonkarahisar'da akşam saatlerinde bastıran sağanak sonucu 250'den fazla ev ve işyerinin bodrum katlarını su bastı.



İtfaiye ve AFAD ekiplerine 12 mahalleden adeta ihbar yağdı.



Burası da Sakarya. Aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Sürücüler güçlükle ilerledi. Geyve ve Taraklı ilçelerinde çiftlik hayvanları telef olmaktan kurtarıldı.



Sağanak yağış, başta İstanbul olmak üzere Marmara genelinde etkili. Anadolu Yakası'nda özellikle Beykoz ve Üsküdar'da, Avrupa Yakası'nda Şişli ve Beyoğlu'nda gök gürültülü sağanak yağış etkisini gösterdi.



Doğu Anadolu için de sağanak yağış uyarısı yapıldı. Meteoroloji yetkilileri, gök gürültülü sağanak yağışın aralıklarla etkili olacağı konusunda vatandaşları uyardı.



ulusal.com.tr