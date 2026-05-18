Sel ve taşkın kabusu! Valilik duyurdu: Eğitime ara verildi

Olası sel ve su baskını risklerine karşı Amasya merkez ve Taşova ilçesi ile Tokat'ın Turhal ilçesinde eğitime ara verildiği açıklandı.

AMASYA'DA RESMİ VE ÖZEL TÜM OKULLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ TATİL

Amasya Valiliği’nden yapılan son dakika açıklamasında, Yeşilırmak ve nehri besleyen derelerde yer yer taşkınlar yaşandığı belirtildi. 19 Mayıs Salı günü Tokat Almus Barajı'ndan yapılacak zorunlu su tahliyesinin nehir seviyesini kritik noktaya ulaştıracağı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Amasya Merkez ilçemiz ile Taşova ilçemizdeki (köyleri dahil) tüm resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."

TOKAT TURHAL'DA EĞİTİME 3 GÜN ARA VERİLDİ

Taşkın riskinin merkez üssü olan Tokat'ta ise Turhal ilçesi için çok daha köklü tedbirler alındı. Tokat Valiliği, nehir yataklarındaki su seviyesinin ciddi oranda artabileceğini öngörerek Turhal genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20, 21 ve 22 Mayıs (Çarşamba, Perşembe, Cuma) tarihlerinde 3 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilik kararıyla ilgili öne çıkan diğer detaylar şunlar:

İdari İzin: Turhal ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel de okul tatili süresince (3 gün) idari izinli sayılacak.

Vatandaşlara Çağrı: Valilik, tüm vatandaşların dere yatakları başta olmak üzere riskli bölgelerden uzak durmaları ve resmi açıklamaları yakından takip etmeleri konusunda hayati bir çağrıda bulundu.