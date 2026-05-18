Sel ve taşkın kabusu! Valilik duyurdu: Eğitime ara verildi

Yeşilırmak Havzası'nda etkili olan yoğun sağanak yağışlar ve Almus Barajı’nın tam doluluğa ulaşması nedeniyle Amasya ve Tokat illerinde taşkın alarmı verildi.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Sel ve taşkın kabusu! Valilik duyurdu: Eğitime ara verildi
Yayınlanma: Güncellenme:

Olası sel ve su baskını risklerine karşı Amasya merkez ve Taşova ilçesi ile Tokat'ın Turhal ilçesinde eğitime ara verildiği açıklandı.

 AMASYA'DA RESMİ VE ÖZEL TÜM OKULLAR ÇARŞAMBA GÜNÜ TATİL

Amasya Valiliği’nden yapılan son dakika açıklamasında, Yeşilırmak ve nehri besleyen derelerde yer yer taşkınlar yaşandığı belirtildi. 19 Mayıs Salı günü Tokat Almus Barajı'ndan yapılacak zorunlu su tahliyesinin nehir seviyesini kritik noktaya ulaştıracağı vurgulanan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması adına Amasya Merkez ilçemiz ile Taşova ilçemizdeki (köyleri dahil) tüm resmî-özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, özel öğretim kursları ile özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde 20 Mayıs 2026 Çarşamba günü bir (1) gün süreyle eğitim-öğretime ara verilmiştir."

TOKAT TURHAL'DA EĞİTİME 3 GÜN ARA VERİLDİ

Taşkın riskinin merkez üssü olan Tokat'ta ise Turhal ilçesi için çok daha köklü tedbirler alındı. Tokat Valiliği, nehir yataklarındaki su seviyesinin ciddi oranda artabileceğini öngörerek Turhal genelindeki tüm eğitim kurumlarında 20, 21 ve 22 Mayıs (Çarşamba, Perşembe, Cuma) tarihlerinde 3 gün süreyle eğitime ara verildiğini duyurdu.

Valilik kararıyla ilgili öne çıkan diğer detaylar şunlar:

İdari İzin: Turhal ilçesindeki kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan hamile ve engelli personel de okul tatili süresince (3 gün) idari izinli sayılacak.
Vatandaşlara Çağrı: Valilik, tüm vatandaşların dere yatakları başta olmak üzere riskli bölgelerden uzak durmaları ve resmi açıklamaları yakından takip etmeleri konusunda hayati bir çağrıda bulundu.

İYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor: Kurucu İl Başkanı Ersin Beyaz istifasını açıkladıİYİ Parti'de yaprak dökümü sürüyor: Kurucu İl Başkanı Ersin Beyaz istifasını açıkladıSiyaset
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Takoz koyanlara prim vermeyeceğiz!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar: Takoz koyanlara prim vermeyeceğiz!Gündem
sel baskını okul eğitime ara
Günün Manşetleri
Rusya'dan ABD-İran krizinde önemli çıkış!
Önemli açıklamalar
Sıcak çatışma kapıda mı?
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi
Emlak Katılım 2026 ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıkladı
Kurban Bereketini Yıl Boyu Yaşatıyorsan Hilal Olsun Türkiye
"Yeni bir korsanlık eylemidir"
Rasim Ozan Kütahyalı neden tutuklandı?
"Bize füzelerle ve uçaklarla boyun eğdiremezsiniz"
ABD, İran'ın teklifine ne dedi?
Çok Okunanlar
BİM’de yaz alışverişi başlıyor! BİM’de yaz alışverişi başlıyor!
650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu 650 bin TL'nin 32 günlük getirisi belli oldu
Merkez Bankası tahmini değişti, Temmuz emekli zammı sil baştan hesaplandı! İşte yeni rakamlar Merkez Bankası tahmini değişti, Temmuz emekli zammı sil baştan hesaplandı! İşte yeni rakamlar
Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi Meteoroloji'den peş peşe uyarılar geldi
İslam Memiş'ten korkutan uyarı: Piyasalar dar banda sıkıştı, o gelişme patlama yaratabilir! İslam Memiş'ten korkutan uyarı: Piyasalar dar banda sıkıştı, o gelişme patlama yaratabilir!