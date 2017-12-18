UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi'nin ziyaretçi sayısı bu yıl, geçen yıla göre yüzde 20 artarak 2 milyonu geçti.

Türk-İslam mimarisinin zirve eseri olan Selimiye Camisi'nin ziyaretçi sayısı geçen yıla göre yüzde yirmi arttı.



Edirne Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Hacıoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, UNESCO Dünya Kültür Miras Listesi'nde bulunan Selimiye Camisi'ni ziyaret eden turist sayısının her geçen gün arttığını söyledi.







Hacıoğlu, Mimar Sinan'ın "ustalık eseri" Selimiye Camisi’ni 2016 yılında 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini bu sayısını 2017 yılı tamamlanmadan 2 milyonu geçtiğini belirtti.



Selimiye'nin bir çekim merkezi olduğunu ifade eden Hacıoğlu, şöyle konuştu:







"Yaptığımız hesaplara göre bu yıl Selimiye'yi 2 milyonun üzerinde turist ziyaret etti. Mayıs ayında yaptığımız çalışmalarda bu eseri günlük ortalama 6 bin, haftalık 40 bin, aylık ise 180 bin kişinin ziyaret ettiğini gördük. Yıl tamamlanmadan 2 milyonu geçtiğini görüyoruz. Geçen yıla göre yüzde yirmilik bir artış var. Tabii 2017 yılında Edirne'ye gelen turist sayısında geçen yıla göre bir artış var. Bu artış Selimiye'ye de yansıdı. 2016 yılında Selimiye'yi 1,5 milyon kişinin ziyaret ettiğini tahmin ediyoruz. Bu sayı daha 2017 bitmeden 2 milyonu geçti."







"Hem bir ören yeridir hem bir eğitim yeri"

Hacıoğlu, Selimiye'yi ziyaret eden turistlerin camiye hayran kaldığını ifade etti. Selimiye'nin sadece bir ibadet yeri olmadığını anlatan Hacıoğlu, şöyle devam etti:



"Selimiye sıradan bir cami değil. Selimiye Türkiye'deki binlerce camiden biri değil. Özellikleri olan bir cami. En kısa ifadeyle 'taşın dehaya dönüştüğü' yer. Selimiye bugün dahi şifreleri çözülemeyen UNESCO Miras Listesi'ne girmiş bir cami. Selimiye hem bir ibadet yeridir hem bir müzedir hem bir ören yeridir hem bir eğitim yeridir.







"Hem bir ören yeridir hem bir eğitim yeri"

Hacıoğlu, Selimiye'yi ziyaret eden turistlerin camiye hayran kaldığını ifade etti. Selimiye'nin sadece bir ibadet yeri olmadığını anlatan Hacıoğlu, şöyle devam etti:



"Selimiye sıradan bir cami değil. Selimiye Türkiye'deki binlerce camiden biri değil. Özellikleri olan bir cami. En kısa ifadeyle 'taşın dehaya dönüştüğü' yer. Selimiye bugün dahi şifreleri çözülemeyen UNESCO Miras Listesi'ne girmiş bir cami. Selimiye hem bir ibadet yeridir hem bir müzedir hem bir ören yeridir hem bir eğitim yeridir.