Balıkesir'de çıkan kavgada pompalı tüfekle vurulan 9 yaşındaki Selin Cebeci'nin organları, 5 hastaya umut olacak.

Balıkesir'in Erdek ilçesinde, pompalı tüfekle vurularak hayatını yitiren 9 yaşındaki Selin Cebeci'nin organları 5 hastaya umut olacak.



Minik Selin, Kurban Bayramı tatili için ailesiyle Erdek'e gitti. Yazlık eğlence mekanında bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu vurularak yoğun bakıma kaldırıldı. Bandırma Devlet Hastanesi Başhekim Yardımcısı Opr. Dr. Emre Merter Mart, Selin Cebeci'nin beyim ölümünün gerçekleştiğini açıkladı.



Cebeci'nin organları, ailesi tarafından bağışlandı. Erdek ilçesi Ocaklar Mahallesi'nde 12 Ağustos'ta bir kişinin pompalı tüfekle ateş açması sonucu aralarında Selin Cebeci'nin de bulunduğu 5 kişi yaralanmıştı. Yaralılardan Mehmet Solaklar da 14 Ağustos'ta hayatını kaybetmişti.





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