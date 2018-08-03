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Selin vurduğu kent Rize

Rize'de aralıklarla devam eden yağışların neden olduğu sel kentte büyük hasara yol açtı, tedbir amacıyla 5 ev boşaltıldı. Bölgede temizlik ve onarım çalışmaları ise sürüyor.

Selin vurduğu kent Rize
2 gündür aralıklarla etkili olan şiddetli yağışlar Rize'de hayatı felç etti.

Muradiye Belediye Başkanı Musa Sureyya Balcı, selin neden olduğu hasara ilişkin bilgi verdi. 

Balcı, hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Bu arada merkeze bağlı Güzelyurt köyünde 5 ev tedbir amaçlı boşaltıldı.

Merkeze bağlı Taşlık köyünde heyelan riski bulunan bir evdeki yaşlı hasta ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Yaşanan afet nedeniyle Devlet Su İşleri ekipleri de yardıma geldi. Şiddetli yağışta tıkanan dere yatağını temizleme çalışmaları sürüyor.

ulusal.com.tr
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