Selin vurduğu mahalleli diken üstünde! Toprak yamaç bina sakinlerini tehdit ediyor

3 Eylül'de yaşanan sel felaketinde meydana gelen heyelanla birlikte binalarının bahçeleri ve bodrum katları sular altına kalan site sakinleri, bu probleme çözüm bulunmasını istiyor.



2023 yılının en büyük sel felaketini yaşayan Samsun'da şehrin büyük bölümünde cadde ve sokaklar sular altında kaldı. Selden etkilenen İlkadım ilçesi Baruthane Mahallesi Ihlamur Bulvarı üzerindeki binalarda maddi zarar oluştu. Bulvar üzerinde bulunan Taslakoğlu ve Hüner Sitelerinin hemen yanında bulunan toprak yamaçta heyelan meydana geldi, doğal şelaleler oluştu. Binaların bodrum katları sular altında kaldı, site bahçesi taş ve toprakla doldu. Her yağmur yağdığında aynı sorunla karşılaştıklarını ifade eden site sakinleri yetkililere seslendi.

"ŞELALERLE BİRLİKTE TOPRAK VE KAYALAR AKIP GELDİ"



Hüner Sitesi yöneticisi Seyit Ahmet Çayır şelalelerle birlikte toprak ve kayalar geldiğini belirtti:

- 3 Eylül Pazar günü yaşanan sel çok büyük bir afetti. Yukarıda daha önce bazı önlemler alındı fakat onların yetersiz olduğu görüldü. O gün Taslakoğlu ve Hüner Sitelerinin arkasında 4 tane şelale oluştu. O şelalelerle birlikte toprak ve kayalar akıp geldi. Allah korusun o toprak ve kayalar birine gelse yaşama şansı yoktu. Öyle bir afetti. Kalkancı Mahallesi’nin tüm trafosu burada. Bu trafonun üzerine çeşitli malzemeler geldi. Yaklaşık 700 metrelik sokağın tüm suları buraya geliyor ve burada bir ırmak oluşuyor. Canan Caddesi bir ırmağa dönüyor. Burada sel suyu şelaleleri oluşuyor. Bu bölgede acil önlem alınmasını istiyoruz

"YENİ MAZGALLAR YAPILMALI"

Taslakoğlu Sitesi yöneticisi Tahir Bayar, burasının bir an önce yapılması gerektiğini belirtti:

- Her taraf toprak ve çamur içerisinde. Mehtap Caddesi üzerine yeni mazgallar yapılmalı. Kalkancı'nın üst kısmından gelen su buradaki yamaçta şelaleler oluşturuyor. Bizim Ihlamur Bulvarı üzerine yeni mazgallar konulmalı. Su geldiği zaman tramvay hattına kadar iniyor. Buradaki probleme bir an önce çözüm bulunmalı

"BÜTÜN LAĞIM SULARI SİTE İÇİNE AKTI"



Site sakini Yücel Özdil ise lağım sularının siteye aktığını ifade etti:

- İlk defa böyle bir şey yaşadık. Bu durum sanırım yukardan gelen yoğun sel suyundan kaynaklandı. Yukarıdaki bütün lağım suları da bizim sitemizin içine aktı. Bu bölgede bir an önce önlem alınmalı. Yoksa bu siteler her yağmurda bunu yaşayacak

Site sakinleri sorunlarına çözüm bekliyor.