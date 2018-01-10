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Şemdinli'de öğrencilerden köy okulu yararına şiir ve müzik dinletisi

Şemdinli ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, köy okulu yararına şiir ve müzik dinletisi sundu.

Şemdinli'de öğrencilerden köy okulu yararına şiir ve müzik dinletisi

Hakkari'nin Şemdinli ilçesinde üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, köy okulu yararına şiir ve müzik dinletisi sundu.

Şemdinli Halk Eğitim Merkezi bünyesinde açılan kursta üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler, merkezin konferans salonunda düzenlenen etkinlikte, türküler, şarkılar ve şiirler seslendirdi.

Etkinliğe, ilçede görevli polisler ve öğretmenler ile vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Öğrencilerden Armanç Yılmaz, yaptığı konuşmada, sanatın birleştirici gücü altında bir araya geldiklerini söyledi.

Etkinlikten elde edilen gelirin yetkililerce daha sonra belirlenecek bir köy okuluna yardım amacıyla kullanılacağını anlatan Yılmaz, şöyle konuştu:
"Programımıza emniyet mensuplarından, jandarmadan tutun da öğretmenlere ve vatandaşlara kadar herkes geldi. Bizden desteklerini esirgemediler. Bunun için kendilerine teşekkür ederiz. Önemli olan herkesin burada olması ve ortak bir amaç uğruna insanlığın hala ölmediğini göstermemiz. Yardım amaçlı bir etkinlik olduğu için buranın dolması bizi çok sevindirdi."


Kaynak: AA
Etiketler; #yardım #şiir dinletisi #şemdinli #öğrenci #Hakkari
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