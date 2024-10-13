Semih Çelik'in bilgisayarından neler çıktı?

İstanbul'da 4 Ekim'de yaşanan vahşetin yankıları sürüyor. 19 yaşındaki Semih Çelik, kendisiyle aynı yaştaki Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner'i katlettikten sonra Edirnekapı'daki surlardan atlayarak intihar etmişti. Semih Çelik'in intihar etmeden önce öldürdüğü Ayşenur Halil ile İkbal Uzuner cinayeti ile ilgili polis ekiplerinin delillere yönelik incelemesi sürüyor. Katledilen genç kızların cep telefonları ve katil Semih Çelik'in laptopuna incelenmek üzere el konulmuştu.

İkbal Uzuner'in açılan telefonunda olaya ilişkin henüz bir tespit yapılamazken, Ayşenur Halil'in telefonu henüz açılamadı. Öte yandan Semih Çelik'in cep telefonu ise hala bulunamadı.

BİLGİSAYARINDAKİ HER ŞEYİ SİLMİŞ

Polis ekipleri, Semih Çelik'in kullandığı elektronik cihazlarını da incelemeye aldı. Çelik'in açılan bilgisayarında İkbal Uzuner ile ilgili çektiği, Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video tespit edilirken bilgisayardaki diğer bütün verilerin silindiğini belirledi.

Çelik'in HTS kayıtlarını da incelemeye alan polis, cinayetlerle bağlantılı herhangi bir tespite ulaşamadı.

AYİN VEYA RİTÜEL İZİ BULUNMADI

Sosyal medyada çıkan ve ölen kişilerin Florya'da ayin ve ritüele katıldığı yönündeki iddiaları da dikkate alan ekiplerin çalışmasında, bu kişilerin herhangi bir ayin veya ritüele katıldığına dair bir ize rastlanmadı.

Ekiplerin olaya ilişkin çalışmaları sürüyor.