Semih Çelik'in vahşetinde yeni ayrıntılar ortaya çıktı

İstanbul Fatih'te 19 yaşındaki Semih Çelik, önce evine çağırdığı Ayşenur Halil'i vahşice katletmiş ardından Edirnekapı Surları'nda buluştuğu İkbal Uzuner'i de öldürdükten sonra surlardan atlayarak intihar etmişti.

Olayla ilgili yürütülen çok yönlü soruşturma devam ederken yeni ayrıntılar ortaya çıkıyor. Bir yandan 3 isimden de elde edilen dijital materyaller incelenirken diğer yandan görgü tanıkları, aile üyelerinden de tek tek ifade alınıyor.

Çelik'in Ayşenur Halil'in boğazını kestikten sonra surlara hareket ettiği ve İkbal Uzuner'le burada buluştuğu ortaya çıkmıştı.

Son olarak, Sabah gazetesinin ulaştığı yeni ayrıntılara göre, Semih Çelik'in İkbal Uzuner'i surun hemen içerisinde gizli bir odada katlettiği tespit edildi.

GİZLİ ODADA 4 SAAT BOYUNCA...

Olayla ilgili yapılan incelemelerde Semih Çelik'in, İkbal Uzuner'i surların içinde gizli bir odaya götürdüğü ve burada yaklaşık 4 saat geçirdikleri belirlendi. Çelik, surdaki gizli bölmede sırt çantasında getirdiği bıçakla İkbal Uzuner'i katledip parçalara ayırmış. Ardından da genç kızın cansız bedeninin parçalarını surlara taşımış.

Güvenlik birimleri, surun iç kısmında yaşanan cinayetle ilgili çevreden herhangi bir ses duyulmamasını, bölmenin surun iç kısmında kalmasına ve kalın duvarlarının olmasından kaynaklanabileceği ihtimalini göz önünde bulunduruyor.

ÇELİK'İN TELEFONU BULUNAMADI

Öte yandan polis ekiplerinin sur çevresinde geniş çaplı inceleme başlattığı belirtildi. Semih Çelik'in cep telefonunun halen kayıp olduğu ortaya çıktı. Çelik'in cep telefonu son olarak surdan sinyal verdiği öğrenilirken, güvenlik birimleri surlardaki gedikler dahil tüm bölgede kayıp cep telefonunun izini sürüyor.

Polis ekipleri, Semih Çelik'in bilgisayarında İkbal Uzuner ile ilgili çektiği, Uzuner'i öldürmekten ve intihardan bahsettiği video dışında, bilgisayardaki diğer bütün verileri sildiğini açıkladı. Çelik'in HTS kayıtlarını da incelemeye alan polis, cinayetlerle bağlantılı herhangi bir tespite ulaşamadı.