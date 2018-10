Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu şempanze "Can", çocuklarla bir araya gelerek onların neşeli anlar yaşamalarını sağladı.

Dünya Hayvanları Koruma Günü dolayısıyla düzenlenen etkinlik kapsamında bin ilkokul öğrencisi, Köpek Barınma ve Rehabilitasyon Merkezi'ni ziyaret etti.



Kedi, köpek ve tavşan yavrularını seven ve besleyen öğrenciler, Gaziantep Hayvanat Bahçesi'nin maskotu şempanze Can ile de bir araya geldi. Çocukların yoğun ilgi gösterdiği "Can", yaptığı sempatik hareketlerle öğrencilere mutlu anlar yaşattı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Osman Toprak, burada yaptığı konuşmada, geleceğin teminatı olan çocuklara hayvan sevgisi aşılamak istediklerini söyledi.



Bu kapsamda Dünya Hayvanları Koruma Günü'nü fırsata dönüştürdüklerini anlatan Toprak, hayvanlarla bir arada olan çocukların hayata daha olumlu baktığını vurguladı.



Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Daire Başkanı Celal Özsöyler ise Gazianteplilerin ve kente gelen misafirlerin uğrak mekanı olan hayvanat bahçesinde, insanların keyifli ve unutulmaz dakikalar yaşamasına olanak sağladıklarını dile getirdi.



Özsöyler, köpek barınağında da her yıl binlerce hayvanın bakımını üstlendiklerini belirterek, çeşitli etkinliklerle çocukların hayvan sevgisini pekiştirmeye çalıştıklarını ifade etti.