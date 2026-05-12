Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek saydı: Sağanak geliyor!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 12 Mayıs Salı güncel hava durumu raporunu yayınladı. İşte bölge bölge hava durumu raporu...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan güncel değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde parçalı ve çok bulutlu hava koşulları etkili oluyor.

Trakya, Marmara’nın doğusu, İç Anadolu’nun kuzey ve doğu kesimleri ile Karadeniz ve Doğu Anadolu bölgelerinde aralıklı sağanak ile gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Yağış alacak diğer noktalar arasında Kütahya, Diyarbakır, Batman, Siirt çevreleri ve Doğu Akdeniz’in Toroslar mevkii yer alıyor.

O İLLERDE YAŞAYANLAR DİKKAT!

Bölgesel sağanak geçişlerinin yanı sıra bazı iller için özel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Batı Karadeniz’in iç kesimleriyle birlikte Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir, Kırıkkale, Çorum ve Muş çevrelerinde yağışların yer yer kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Kurum, bu bölgelerde meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiğini vurguladı.

Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik yaşanmayacak. Sıcaklıklar, iç ve batı kesimlerde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edecek, diğer bölgelerde ise mevsim normalleri civarında kalacak. Rüzgarın ise genellikle güney yönlerden hafif, zaman zaman orta kuvvette esmesi bekleniyor.

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya kesimi ile doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

İSTANBUL °C, 24°C
Parçalı ve çok bulutlu

KIRKLARELİ °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde gök gürültülü sağanak yağışlı

SAKARYA °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu,aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

EGE

Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Kütahya çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

A.KARAHİSAR °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLİ °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu

İZMİR °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

MUĞLA °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Doğu Akdeniz'in Toroslar mevkiinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 27°C
Parçalı ve az bulutlu, zamanla yer yer çok bulutlu

ANTALYA °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

BURDUR °C, 26°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 28°C
Parçalı ve az bulutlu

İÇ ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin kuzey ve doğusunun aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Ankara, Çankırı, Yozgat, Kırşehir ve Kırıkkale çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ANKARA °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ESKİŞEHİR °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KONYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu

NEVŞEHİR °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, iç kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

BOLU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DÜZCE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Çorum çevrelerinde yer yer kuvveli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ARTVİN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 21°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 19°C
Parçalı ve çok bulutlu, gece saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Muş çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KARS °C, 18°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MALATYA °C, 26°C
Parçalı ve çok bulutlu, saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

VAN °C, 17°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve çok bulutlu, Diyarbakır, Batman ve Siirt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MARDİN °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu

SİİRT °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ŞANLIURFA °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan, batısı ile gece saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren yer yer 6; Doğu Karadeniz'de doğu ve güneydoğudan 3 ila 5, gece saatlerinde doğusu güneybatıdan 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,5 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yer yer pus ve sisli, akşam saatlerinden itibaren sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 0,5 ila 1,0 m, öğle saatlerinden itibaren 2,0 m. Görüş: İyi, pus ve yağış anında orta; sis anında zayıf.

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Kuzey Ege'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, öğle saatlerinden itibaren 6; Güney Ege'de doğu ve güneydoğudan, öğle saatlerinde geneli ile akşam saatlerinden itibaren açıkları güneybatıdan 3 ila 5, akşam saatlerinden itibaren açıkları 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, sabah ve öğle saatlerinde doğusu güneydoğudan 3 ila 5, sabah saatlerinde doğusu 6; Doğu Akdeniz'de doğu ve kuzeydoğudan, doğusu güneydoğudan, gece saatlerinde geneli güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m. Görüş: İyi..

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, gece saatlerinde yer yer pus ve sisli. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, sabah ve gece saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış ve pus anında orta; sis anında zayıf.

