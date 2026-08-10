Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda!

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C

Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 34°C

Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C

Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C

Parçalı bulutlu