Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, güney ve doğu kesimlerindeki birçok il için gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Samsun, Kars, Ardahan ve Erzurum'da şiddetli yağış öngörülürken, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları için fırtına alarmı verildi.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde bölgesel yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Özellikle Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu kesimlerinde yağışların çok kuvvetli seviyelere ulaşması bekleniyor.

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 2

Ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesi günü parçalı ve yer yer çok bulutlu geçirecek. Marmara’nın doğusu, İstanbul, Balıkesir’in kuzey ilçeleri ve Yozgat çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yüzünü gösterecek. Karadeniz Bölgesi'nde Kastamonu'nun iç kesimleri hariç tüm şeritte yağış beklenirken, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Muş ve Van çevreleri de yağışlı sistemin etkisi altına girecek.

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 3

Akdeniz’in Toroslar mevkii, Muğla’nın iç kesimleri ve Osmaniye’nin doğusunda da benzer şekilde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Yurdun geri kalan bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 4

MARMARA VE EGE'DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK

Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor; termometrelerin mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 5

Ancak Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu kıyı şeridinde fırtınanın yaratabileceği olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 6

İşte bölge bölge hava durumu raporu:

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 7

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

BURSA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı bulutlu

İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 8

EGE

Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu

İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık

MUĞLA °C, 38°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 9

AKDENİZ

Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

BURDUR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 32°C
Az bulutlu

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kastamonu'nun iç kesimleri dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BOLU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.

AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu

VAN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık

MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık

ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 15

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde batısı 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 16

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 17

EGE

Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 18

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.

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Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda! - Resim: 19

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde güneydoğudan 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.

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