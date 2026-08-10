Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji o illeri tek tek sayıp uyardı: Şiddetli fırtına ve yağış kapıda!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yurdun kuzey, güney ve doğu kesimlerindeki birçok il için gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini duyurdu. Samsun, Kars, Ardahan ve Erzurum'da şiddetli yağış öngörülürken, Marmara ve Kuzey Ege kıyıları için fırtına alarmı verildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yaptığı son değerlendirmelere göre, Türkiye genelinde bölgesel yağışlar ve kuvvetli rüzgarlar etkili olacak. Özellikle Samsun, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum’un kuzeydoğu kesimlerinde yağışların çok kuvvetli seviyelere ulaşması bekleniyor.
Ülkenin kuzey kesimleri ile Akdeniz bölgesi günü parçalı ve yer yer çok bulutlu geçirecek. Marmara’nın doğusu, İstanbul, Balıkesir’in kuzey ilçeleri ve Yozgat çevrelerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış yüzünü gösterecek. Karadeniz Bölgesi'nde Kastamonu'nun iç kesimleri hariç tüm şeritte yağış beklenirken, Doğu Anadolu’nun kuzeyi, Muş ve Van çevreleri de yağışlı sistemin etkisi altına girecek.
Akdeniz’in Toroslar mevkii, Muğla’nın iç kesimleri ve Osmaniye’nin doğusunda da benzer şekilde gök gürültülü sağanak yağış geçişleri yaşanacak. Yurdun geri kalan bölgelerinde ise havanın az bulutlu ve açık olacağı tahmin ediliyor.
MARMARA VE EGE'DE FIRTINA ETKİLİ OLACAK
Hava sıcaklıklarında ülke genelinde önemli bir değişiklik beklenmiyor; termometrelerin mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edeceği öngörülüyor. Rüzgarın ise genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.
Ancak Marmara ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey yönlerden saatte 40 ila 60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor. Meteoroloji, bu kıyı şeridinde fırtınanın yaratabileceği olumsuz durumlara karşı dikkatli olunması çağrısında bulundu.
İşte bölge bölge hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı ve çok bulutlu, doğu kesimleri, İstanbul çevreleri ile Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 33°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 34°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KIRKLARELİ °C, 32°C
Parçalı bulutlu
EGE
Kıyı kesimlerinin az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Muğla'nın iç kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın, Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) olarak esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 39°C
Parçalı ve az bulutlu
İZMİR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MANİSA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık
MUĞLA °C, 38°C
Parçalı ve çok bulutlu, iç kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
AKDENİZ
Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı ve çok bulutlu, Toroslar mevkii ile Osmaniye'nin doğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ANTALYA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
BURDUR °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
HATAY °C, 34°C
Parçalı ve az bulutlu
İÇ ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, Yozgat çevrelerinin öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu
ÇANKIRI °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu
KONYA °C, 32°C
Az bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin (Kastamonu'nun iç kesimleri dışında) yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KASTAMONU °C, 31°C
Parçalı ve çok bulutlu, kıyı kesimleri öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ZONGULDAK °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, bölge genelinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Samsun çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AMASYA °C, 32°C
Parçalı ve çok bulutlu, bu sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 29°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 30°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, sabah ve öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
TRABZON °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve az bulutlu, kuzey ve doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Muş ve Van çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, Kars ve Ardahan çevreleri ile Erzurum'un kuzeydoğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
ERZURUM °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde kuzeydoğu kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
KARS °C, 25°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı ve yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların, öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.
MALATYA °C, 35°C
Parçalı ve az bulutlu
VAN °C, 28°C
Parçalı ve çok bulutlu, öğle ve akşam saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 38°C
Az bulutlu ve açık
MARDİN °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
SİİRT °C, 36°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 40°C
Az bulutlu ve açık
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5, sabah ve öğle saatlerinde batısı 6; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde batısı 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, sabah ve öğle saatlerinde yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, öğle ve akşam saatlerinde 7 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.
EGE
Hava Durumu: Az bulutlu ve açık. Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde. Dalga: 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m. Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu. Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi güneydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de güney ve güneybatıdan 3 ila 5, batısı yer yer 6 kuvvetinde. Dalga: 1,0 ila 2,0 m, doğusu yer yer 2,5 m. Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden itibaren yerel olmak üzere sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı. Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, gece saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5, akşam saatlerinde güneydoğudan 6 kuvvetinde. Dalga: 0,25 ila 0,75 m. Görüş: İyi, yağış anında orta.