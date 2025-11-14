Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 14 Kasım Cuma gününe ait hava durumu raporunu yayımladı. 6 il için sarı kodlu uyarı verilirken; birçok bölgede sağanak, karla karışık yağmur ve kuvvetli rüzgar etkili olacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), 14 Kasım Cuma gününe ait yeni hava durumu tahmin raporunu paylaştı.

Raporda Giresun, Ordu, Sivas, Kayseri, Samsun ve Tokat illeri için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışı öngörülüyor.

SICAKLIKLAR DÜŞECEK

Meteoroloji verilerine göre hava sıcaklıkları iç ve doğu bölgelerde 2 ila 4 derece azalacak. Diğer bölgelerde ise önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, doğu bölgelerde ise güneyli yönlerden hafif ve yer yer orta kuvvette eseceği bildirildi.

Doğu ve Güneydoğu Anadolu’nun doğusunda rüzgarın zaman zaman saatte 40-60 kilometre hıza ulaşarak kuvvetli esmesi bekleniyor.

KUVVETLİ YAĞIŞ VE KAR UYARISI

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, özellikle Orta Karadeniz, İç Anadolu’nun kuzeydoğusu ve Doğu Akdeniz’in doğusu ile Güneydoğu Anadolu’nun batısında yağışların yer yer kuvvetli olacağı uyarısında bulundu.

Ordu, Giresun, Sivas, Tokat, Samsun ve Kayseri’nin doğu kesimlerinde beklenen yağışların gece saatlerinden itibaren etkisini artıracağı tahmin ediliyor.
Yağışların öğleden sonra sıcaklıklardaki düşüşle birlikte 1.200 metre rakımın üzerindeki bölgelerde karla karışık yağmur ve yer yer kar şeklinde olması öngörülüyor.

MARMARA:
Parçalı ve çok bulutlu, bölgenin doğusu aralıklı sağanak yağışlı.
İstanbul 17°C, Bursa 16°C, Kırklareli 15°C, Çanakkale 18°C.

EGE:
Az bulutlu ve açık.
İzmir 21°C, Manisa 18°C, Denizli 17°C, Afyonkarahisar 12°C.

AKDENİZ:
Doğu kesimlerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.
Adana 25°C, Hatay 19°C, Antalya 25°C, Isparta 15°C.

İÇ ANADOLU:
Doğu kesimlerde yağmur ve sağanak; yükseklerinde karla karışık yağmur.
Ankara 12°C, Kayseri 11°C, Eskişehir 12°C, Konya 13°C.

BATI KARADENİZ:
Genel olarak yağmurlu.
Bolu 11°C, Düzce 14°C, Sinop 15°C, Zonguldak 13°C.

ORTA VE DOĞU KARADENİZ:
Aralıklı sağanak yağışlı, yükseklerde kar bekleniyor.
Samsun 14°C, Amasya 11°C, Trabzon 15°C, Rize 15°C.

DOĞU ANADOLU:

Yağmur, yüksek kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı.
Erzurum 10°C, Kars 12°C, Malatya 13°C, Van 15°C.

GÜNEYDOĞU ANADOLU:

Batı kesimlerinde kuvvetli sağanak ve gök gürültülü yağış etkili olacak.
Gaziantep 16°C, Diyarbakır 20°C, Mardin 19°C, Siirt 22°C.

