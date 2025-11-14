Şemsiyeleri hazırlayın! Meteoroloji’den peş peşe uyarı: Bu illerde alarm verildi!

Ülke genelinde hava parçalı ve çok bulutlu olacak. Marmara’nın doğusu, Doğu Akdeniz, İç Anadolu’nun doğusu, Karadeniz, Doğu Anadolu’nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu çevrelerinde yağmur ve sağanak yağış bekleniyor.