Şemsiyeleri hazırlayın: O illerde sel ve fırtına alarmı verildi!

EGE

Az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

DENİZLİ °C, 34°C

Az bulutlu , zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.

İZMİR °C, 35°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu

MUĞLA °C, 34°C

Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

UŞAK °C, 29°C

Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.