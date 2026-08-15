Şemsiyeleri hazırlayın: O illerde sel ve fırtına alarmı verildi!
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, yayımladığı son hava durumu raporunda Türkiye genelindeki birçok bölge için sağanak yağış ve fırtına uyarısında bulundu.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinin parçalı yer yer çok bulutlu geçeceği bildirildi. Kurumun son analizleri doğrultusunda güney kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının kuzey, iç ve batı bölgelerde azalacağı tahmin ediliyor. Genel sıcaklık ortalamalarının ise mevsim normalleri civarında kalması bekleniyor.
İç Ege, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda sağanak ve gök gürültülü sağanak geçişleri öngörülüyor. Ayrıca Eskişehir, Gaziantep, Kilis, Sivas, Erzincan çevreleri, Kırklareli'nin kuzey kesimleri, Antalya ve Kayseri'nin doğusu ile Malatya'nın batısı da sağanak yağış alacak bölgeler arasında yer alıyor.
Ardahan çevreleri, Bayburt'un doğu kesimleri, Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu kesimleri ile Afyonkarahisar'ın batısında yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor. Bu sebeple söz konusu güzergahlarda meydana gelebilecek sel, su baskını, yıldırım, heyelan, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.
Hava akımları ülke genelinde çoğunlukla kuzeyli yönlerden eserken, güneydoğu kesimlerde rüzgarın güneyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette etkili olacağı tahmin ediliyor. Ancak Meteoroloji yetkilileri rüzgarın şiddetini artıracağı yerler için de özel bir uyarı paylaştı.
Batı Karadeniz kıyıları, Marmara, Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzeyli yönlerden; Doğu Anadolu’nun güneydoğusunda ise güneyli yönlerden esecek rüzgarın hızının 40 ila 60 kilometreye ulaşarak kuvvetli olacağı belirtildi. Rüzgarın bu bölgelerde zaman zaman saatte 60-80 kilometre hıza çıkarak kısa süreli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor. Ağaç devrilmesi, çatı uçması ve ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek muhtemel risklere karşı yetkililer tarafından tedbir çağrısı yapıldı.
İşte bölge bölge hava durumu raporu:
MARMARA
Parçalı bulutlu, Kırklareli'nin kuzey çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölge genelinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) ve kısa süreli fırtına şeklinde (60-80 km/saat) esmesi bekleniyor.
BURSA °C, 30°C
Parçalı bulutlu
ÇANAKKALE °C, 29°C
Parçalı bulutlu
İSTANBUL °C, 29°C
Parçalı bulutlu
KIRKLARELİ °C, 28°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
EGE
Az bulutlu, bölgenin iç kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu, iç kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Kütahya'nın güneyi, Uşak ve Denizli'nin doğu, Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; Kuzey ve Kıyı Ege'de kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
DENİZLİ °C, 34°C
Az bulutlu , zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
İZMİR °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
MUĞLA °C, 34°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, iç kesimleri yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
UŞAK °C, 29°C
Az bulutlu zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğu kesimlerinde kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Parçalı yer yer çok bulutlu, Batı Akdeniz'in iç kesimleri, Doğu Akdeniz ile Antalya'nın batı kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ADANA °C, 35°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANTALYA °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
BURDUR °C, 32°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 32°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, Eskişehir ve Sivas çevrelerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
ESKİŞEHİR °C, 30°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, il merkezi yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KONYA °C, 31°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
NİĞDE °C, 29°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı zamanla yer yer çok bulutlu geçecek.
BOLU °C, 27°C
Parçalı zamanla çok bulutlu
DÜZCE °C, 28°C
Parçalı bulutlu
KASTAMONU °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ZONGULDAK °C, 26°C
Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz'in yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
AMASYA °C, 27°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, doğusu yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
RİZE °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
SAMSUN °C, 28°C
Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
TRABZON °C, 27°C
Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı zamanla çok bulutlu, bölgenin kuzeydoğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ardahan çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın; bölgenin güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
ERZURUM °C, 25°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
KARS °C, 26°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MALATYA °C, 33°C
Parçalı zamanla çok bulutlu, batısı yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
VAN °C, 30°C
Parçalı bulutlu
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Az bulutlu ve açık, zamanla bölgenin kuzey ve batısı parçalı yer yer çok bulutlu, Gaziantep ve Kilis çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 37°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
GAZİANTEP °C, 35°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MARDİN °C, 34°C
Az bulutlu ve açık
ŞANLIURFA °C, 36°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu
DENİZLERDE HAVA
KARADENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz’in batısı kuvvetli olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, yer yer 7; Doğu Karadeniz'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, doğusu güneybatıdan 4 ila 6 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, yer yer 2,5 m, batısı 1,5 ila 2,5 m, yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.
MARMARA
Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, Görüş: İyi.
EGE
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 5 ila 7; Güney Ege'de batı ve kuzeybatıdan 3 ila 5, kuzeyi 5 ila 7 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Orta ve Kuzey Ege 2,0 ila 3,0 m, Görüş: İyi.
AKDENİZ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Doğu Akdeniz’in doğusu sağanak ve yer yer gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan 3 ila 5, sabah saatlerinde Antalya Körfezi’nin batısı kuzeybatıdan 6; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.
VAN GÖLÜ
Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Doğu ve kuzeydoğudan, öğle saatlerinde batı ve kuzeybatıdan, akşam saatlerinde güneybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 0,25 ila 0,75 m, Görüş: İyi.