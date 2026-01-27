Şemsiyenizi yanınızdan ayırmayın: Hafta boyu yağmur, hafta sonu kar var

Batıdan giriş yapan yağışlı sistem adım adım tüm yurda yayılıyor. Hafta içi ılık geçecek olsa da meteoroloji uzmanları hafta sonu için senaryonun tamamen değişeceğini ve sıcaklıkların sert düşeceğini bildirdi.

Türkiye genelinde bu hafta ılık ve yağışlı hava kütlesi hakimiyet kuracak. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Cengiz Çelik, beklenen hava durumuna ilişkin AA muhabirine detaylı açıklamalarda bulundu.

Yurdun tamamında yağış beklendiğini aktaran Çelik, yağışlı sistemin hareket yönünü de paylaştı. Buna göre yarın ve perşembe günü batı ile güney bölgelerde etkili olacak yağışlar, cuma günü ve hafta sonunda ülkenin tamamına yayılacak.

KIYI EGE VE AKDENİZ İÇİN KUVVETLİ YAĞIŞ ALARMI

Özellikle batı ve güney bölgelerde yağışların kuvvetli seyredeceğine dikkat çeken Çelik, şu ifadeleri kullandı: "Perşembe ve cuma günü de özellikle yine Kıyı Ege ve Akdeniz Bölgesi'nde kuvvetli yağışlar göreceğiz. Yağışlar çoğunlukla şu anda yağmur şeklinde ülkenin büyük kesiminde, sadece Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki yağışlar kar şeklinde görülecek. Ancak hafta sonunda sıcaklığın biraz daha düşmesiyle iç bölgelerdeki yağışlar, karla karışık yağmur ve kar yağışına dönüşecek."

SICAKLIKLAR HAFTA SONU DÜŞECEK

Güneyli rüzgarların etkisiyle hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerine çıktığını belirten Çelik, bu durumun hafta sonuna kadar devam edeceğini bildirdi. Ancak hafta sonunda tablo değişecek ve sıcaklıklarda 4 ila 5 derecelik bir düşüş yaşanacak.

İl merkezlerindeki kar örtüsünün sıcak hava ve rüzgarla eridiğini ifade eden Çelik, kayak merkezlerindeki güncel verileri ise şöyle aktardı: "Kayak merkezlerindeki kar kalınlıkları özellikle Karadeniz ve Doğu Anadolu Bölgesi başta olmak üzere oldukça yine yüksek diyebiliriz. Erzurum Palandöken'de 2 metre civarında kar kalınlığı var, batıda Kartalkaya'da 180 santim, Erciyes'te ise 120-130 santim kar kalınlığı bugünlerde devam ediyor diyebiliriz."

ÜÇ BÜYÜKŞEHİRDE YAĞIŞ VAR

Meteoroloji verilerine göre üç büyükşehirde de yağış hafta boyunca kesilmeyecek. İzmir'de sıcaklıkların 15 ile 17 derece bandında seyredeceği ve aralıklarla gök gürültülü sağanak yağışların görüleceği belirtildi.

Ankara'da orta kuvvette devam eden yağışların, hafta sonunda şiddetini artırması bekleniyor. İstanbul'da ise hafta boyu sürecek yağmurlu havayla birlikte, hafta sonunda sıcaklığın 6 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor.

