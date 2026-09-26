Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke genelinde beklenen hava koşullarına ilişkin son değerlendirmesini paylaştı. İşte bölge bölge hava durumu raporu...

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Yayınlanma: Güncellenme:
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 1

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülkenin kuzey, iç ve doğu kesimleri parçalı yer yer çok bulutlu geçecek.

1 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 2

Trakya, Batı Akdeniz, Orta ve Doğu Karadeniz kıyıları, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu, Balıkesir'in kuzeyi, Afyonkarahisar'ın batısı, Van'ın güney ve doğusu ile Hakkari çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor. Kurumun paylaştığı verilere göre diğer bölgelerde ise hava az bulutlu ve açık geçecek.

2 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 3

Sabah ve gece saatlerinde Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus görülmesi bekleniyor. Bu kesimlerde yaşayanların, özellikle erken saatlerde ulaşımda dikkatli olması gerekiyor.

3 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 4

SICAKLIKLAR İÇ VE BATIDA YÜKSELİYOR

Hava sıcaklıklarının iç ve batı kesimlerde bir miktar artış göstereceği tahmin ediliyor. Diğer bölgelerde ise sıcaklıklarda önemli bir değişiklik beklenmiyor.

4 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 5

MARMARA VE KUZEY EGE'DE KUVVETLİ RÜZGAR

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden, güney ve doğu kesimlerde ise güney yönlerden hafif ile ara sıra orta kuvvette eseceği belirtildi. Marmara'nın doğusu ile Kuzey Ege'de rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor.

5 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 6

İşte bölge bölge hava durumu raporu...

6 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 7

MARMARA

Parçalı ve çok bulutlu, Trakya, İstanbul'un kuzeyi, Çanakkale'nin doğusu ve Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

BURSA °C, 26°C
Parçalı bulutlu

ÇANAKKALE °C, 25°C
Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı bulutlu, akşam saatlerinden sonra doğusu sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İSTANBUL °C, 25°C
Parçalı bulutlu, kuzey kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

KIRKLARELİ °C, 22°C
Parçalı bulutlu, yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

7 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 8

EGE

Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra Afyonkarahisar'ın batı kesimlerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

AFYONKARAHİSAR °C, 23°C
Az bulutlu ve açık, zamanla bölge geneli parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

İZMİR °C, 27°C
Az bulutlu ve açık

MANİSA °C, 28°C
Az bulutlu ve açık

UŞAK °C, 25°C
Az bulutlu ve açık

8 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 9

AKDENİZ

Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra Antalya'nın batısının iç kesimlerinin, gece saatlerinden sonra Batı Akdeniz'in sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ADANA °C, 34°C
Parçalı bulutlu

ANTALYA °C, 30°C
Parçalı ve az bulutlu, öğle saatlerinden sonra batısının iç kesimleri, gece saatlerinden sonra il geneli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

HATAY °C, 31°C
Parçalı bulutlu

ISPARTA °C, 26°C
Parçalı bulutlu, gece saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

9 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 10

İÇ ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

ANKARA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

ESKİŞEHİR °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

KONYA °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

NEVŞEHİR °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

10 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 11

BATI KARADENİZ

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

BOLU °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

DÜZCE °C, 24°C
Parçalı ve az bulutlu

SİNOP °C, 25°C
Parçalı ve az bulutlu

ZONGULDAK °C, 23°C
Parçalı ve az bulutlu

11 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 12

ORTA ve DOĞU KARADENİZ

Parçalı ve çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde yer yer sis ve pus hadisesi bekleniyor.

AMASYA °C, 23°C
Parçalı bulutlu

RİZE °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

SAMSUN °C, 23°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

TRABZON °C, 22°C
Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

12 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 13

DOĞU ANADOLU

Parçalı yer yer çok bulutlu, Hakkari çevreleri ile Van'ın güney ve doğu kesimlerinin yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

ERZURUM °C, 26°C
Parçalı bulutlu

KARS °C, 25°C
Parçalı bulutlu

MALATYA °C, 29°C
Parçalı bulutlu

VAN °C, 24°C
Parçalı bulutlu, öğle saatlerinden sonra güney ve doğu kesimleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

13 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 14

GÜNEYDOĞU ANADOLU

Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

DİYARBAKIR °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

MARDİN °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

SİİRT °C, 32°C
Parçalı ve az bulutlu

ŞANLIURFA °C, 33°C
Parçalı ve az bulutlu

14 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 15

DENİZLERDE HAVA

KARADENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, yer yer sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Batı Karadeniz'de doğu ve kuzeydoğudan 4 ila 6 yer yer 7; Doğu Karadeniz'de kuzey ve kuzeydoğudan, doğusu kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, batısı yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

15 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 16

MARMARA

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, batısı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, akşam saatlerinden itibaren 6 ila 8 kuvvetinde, Dalga: 1,5 ila 2,5 m, akşam saatlerinde yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

16 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 17

EGE

Hava Durumu: Parçalı ve çok bulutlu, kuzeyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, Rüzgar: Kuzey Ege'de kuzey ve kuzeydoğudan 4 ila 6, sabah saatlerinde güneyi 3 ila 5, akşam saatlerinde 5 ila 7, yarın günün ilk saatlerinden itibaren yer yer 8; Güney Ege'de kuzey ve kuzeybatıdan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, kuzeyi yer yer 3,0 m, Görüş: İyi, yağış anında orta.

17 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 18

AKDENİZ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı Akdeniz'de batı ve kuzeybatıdan, doğusu güneybatıdan, sabah saatlerinde Antalya Körfezi kuzeydoğudan 3 ila 5; Doğu Akdeniz'de batı ve güneybatıdan, sabah saatlerinde kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga: 1,0 ila 2,0 m, Görüş: İyi.

18 19
Şemsiyesiz çıkmayın! Bu bölgelerde gök gürültülü sağanak bekleniyor - Resim: 19

VAN GÖLÜ

Hava Durumu: Parçalı ve az bulutlu, Rüzgar: Batı ve güneybatıdan, akşam saatlerinden itibaren kuzeydoğudan 3 ila 5 kuvvetinde, Dalga; 0,25 ila 0,50 m, Görüş: İyi.

19 19
Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava durumu