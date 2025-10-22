Şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yurdun büyük bölümü gök gürültülü sağanağa teslim...

EGE

Ege Bölgesi'nin çok bulutlu olacağı ve bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge için yapılan uyarıda, yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.

DENİZLİ °C, 25°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı

İZMİR °C, 24°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

MUĞLA °C, 21°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.