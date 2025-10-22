Şemsiyesiz dışarı çıkmayın! Yurdun büyük bölümü gök gürültülü sağanağa teslim...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 22 Ekim tarihli son değerlendirmelerine göre Türkiye genelinde gök gürültülü sağanak yağışlar etkili olacak, sabah saatlerinde ise belirli bölgelerde sis ve pus bekleniyor...
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından 22 Ekim gününe ilişkin hava durumu tahminleri yayınlandı. Yapılan son tahminlere göre, yurt genelinin çok bulutlu bir havanın etkisi altına gireceği belirtildi.
MGM tarafından paylaşılan detaylı rapora göre, yurdun büyük bir bölümünün gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara’nın güney ve doğusu, Ege, Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, İç Anadolu’nun kuzeyi, Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda etkili olması bekleniyor.
Ayrıca Kırklareli, Aksaray, Bolu, Karabük, Kastamonu, Ordu ve Samsun çevreleri ile Adana, Hatay ve Edirne'nin güney kesimlerinin de gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.
KRİTİK UYARI: O İL İÇİN 'KUVVETLİ YAĞIŞ' ALARMI
Meteoroloji, son değerlendirmelerinde bir il için özel olarak 'Kuvvetli yağış uyarısı' yaptı. Raporda, yağışların Muğla çevrelerinde yerel olarak kuvvetli seyretmesinin beklendiği vurgulandı.
Yağışların yanı sıra sabah saatlerinde bazı bölgeler için sis ve pus uyarısı da yapıldı. Tahminlere göre, sabah saatlerinde Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis hadisesinin görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklıklarının iç ve kuzey kesimlerde biraz artacağı, diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik beklenmediği bildirildi. Rüzgarın ise genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.
İşte 22 Ekim il il hava durumu tahminleri…
MARMARA
Bölge genelinde havanın parçalı zamanla çok bulutlu olacağı tahmin ediliyor. Bölgenin güney ve doğusu ile Kırklareli çevreleri ve Edirne'nin güney kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği belirtiliyor.
BURSA °C, 24°C: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ÇANAKKALE °C, 21°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
İSTANBUL °C, 20°C: Parçalı çok bulutlu, sabah saatlerinde Anadolu yakası aralıklı sağanak yağışlı
EGE
Ege Bölgesi'nin çok bulutlu olacağı ve bölge genelinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Bölge için yapılan uyarıda, yağışların Muğla çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor.
DENİZLİ °C, 25°C: Çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
İZMİR °C, 24°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
MUĞLA °C, 21°C: Çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel kuvvetli olması bekleniyor.
AKDENİZ
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu olacağı bildirildi. Batı Akdeniz, Doğu Akdeniz'in iç kesimleri, sabah saatlerinde Adana'nın güneyi ile Hatay'ın Dörtyol ve Erzin ilçelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde Doğu Akdeniz'de pus ve yer yer sis bekleniyor.
ADANA °C, 27°C: Çok bulutlu, kuzey kesimleri ile sabah güneyi sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
ANTALYA °C, 25°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
HATAY °C, 27°C: Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde Dörtyol ve Erzin çevreleri sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
İÇ ANADOLU
Bölgenin parçalı ve çok bulutlu, kuzey kesimleri ile Aksaray çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ANKARA °C, 19°C: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
ESKİŞEHİR °C, 22°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra aralıklı sağanak yağışlı
KONYA °C, 21°C: Parçalı ve çok bulutlu
BATI KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu bir havanın hakim olacağı Batı Karadeniz'de, Bolu, Karabük ve Kastamonu çevrelerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
BOLU °C, 19°C: Parçalı çok bulutlu, aralıklı sağanak yağışlı
DÜZCE °C, 22°C: Parçalı bulutlu
SİNOP °C, 24°C: Parçalı bulutlu
ORTA ve DOĞU KARADENİZ
Parçalı ve çok bulutlu hava beklenen bölgede, öğle saatlerinden sonra Ordu çevreleri ile Samsun'un doğu kesimlerinin aralıklı sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Sabah saatlerinde bölgenin iç kesimlerinde pus ve yer yer sis bekleniyor.
AMASYA °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu
RİZE °C, 20°C: Parçalı ve çok bulutlu
SAMSUN °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra doğusu sağanak yağışlı
DOĞU ANADOLU
Parçalı ve çok bulutlu havanın etkili olacağı Doğu Anadolu'da, bölge genelinin ( Kars, Ardahan ve Iğdır hariç) aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
ERZURUM °C, 16°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, akşam saatlerinden sonra yağmur ve sağanak yağışlı
KARS °C, 15°C: Parçalı ve çok bulutlu
MALATYA °C, 20°C: Parçalı zamanla çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra sağanak yağışlı
GÜNEYDOĞU ANADOLU
Bölge genelinin parçalı ve çok bulutlu, kuzey ve doğusunun aralıklı aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.
DİYARBAKIR °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı
GAZİANTEP °C, 23°C: Parçalı ve çok bulutlu
MARDİN °C, 22°C: Parçalı ve çok bulutlu