Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki bir dinlenme tesisinde, sürücünün el frenini çekmeden park ettiği otobüsün bariyerlere çarpması sonucu yolculardan biri yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Senad Zecirovic yönetimindeki NP 042 VP plakalı Sırbistan'a ait tur otobüsü, mola vermek amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı yolu üzerindeki bir dinlenme tesisine girdi.



Zecirovic, el frenini çekmeden park ettiği otobüsten indi. Bu sırada hareket ederek geri giden otobüs, kara yolundaki bariyerlere çarptı.



Kazada, yolculardan Sırbistan uyruklu Azra Becavac (21) yaralandı.



Becavac, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

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