Demokratlar ve Cumhuriyetçiler, NATO konusunda verilecek kararların tek başına Trump'a bırakılmaması için Senato'ya ortak yasa tasarısı sundu. Tasarının amacı, Trump'ın kendi başına karar vererek NATO'dan çıkmasını önlemek.

Trump'ın başına buyruk bir şekilde NATO'dan çıkma kararı almasını engellemek için ABD Senatosu'da ortak yasa tasarısı sunuldu.



NATO'dan çıkmayı gündeme getiren ilk ABD Başkanı olan Trump'a set çekmek için Demokrat Partililer ile Cumhuriyetçiler bir araya geldi.



Demokrat Tim Kaine ve Jack Reed ile Cumhuriyetçi John McCain ve Cory Gardner NATO'dan çıkmak için 'Senato onayı' şartını getirmeye çalışıyor.



Yasa tasarısına göre ABD yönetimi Senato'nun onayı olmadan NATO'dan çekilme girişiminde bulunursa Senato Hukuk Müşavirliği ABD yönetimini mahkemeye verebilecek.



ABD Senatosu Silahlı Hizmetler Komitesi Başkanı McCain, Trump'ın en yakın müttefiklere kötü muamelesinin, ABD'nin transatlantik ittifakına ve savunma değerlerine bağlılığıyla ilgili soru işaretleri yarattığına dikkat çekti.



McCain, ''Nasıl NATO'ye üye olurken Senato onayı gerektiyse bu veya herhangi bir ABD Başkanı'nın NATO dan çıkması için de Senato onayı şart olmalıdır'' diye konuştu.



Senato'nun NATO konusunda devreye girmesi, Trump'ın bir üyeye yapılmış saldırıyı tüm üyelere yapılmış kabul eden 5. maddeye sadık kalmayabileceğini söylemesinin ardından geldi.