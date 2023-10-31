Sendikalara 100. Yıl Eleştirisi: "Kendilerini Var Eden Bir Mücadeleye Kayıtsız Kaldılar"

Emek mücadelesinin Cumhuriyet sayesinde var olduğunu ve milli devleti savunmak için işçi sınıfının üzerine düşen görevi yerine getireceğini söyleyen Karanlık, sendikalara kritik uyarılarda bulundu.

- Cumhuriyet kurulmadan önce Türkiye'de işçi mi vardı? 1930’lardaki sanayi atılımlarını sayesinde işçi sınıfı doğdu. Dolayısıyla sendikaları da doğuran Cumhuriyettir.

İşçi sınıfının Cumhuriyet ile tarihsel sürecine dikkat çekti, önemli çağrılar yaptı:

- Bu konu sadece geçmişle ilgili değil. Önümüzde milletimizi ve tüm Batı Asya’yı ilgilendiren mücadeleler var. ‘Filistin’deki olaylar işçi sınıfımızı etkilemez’ denilemez. Cumhuriyetimiz ve milli devletimiz, emperyalist bir Taarruz altında.



Vatan Partisi İşçi Sendika Bürosu Başkanı Hüseyin Karanlık, Ulusal Kanal ekranlarında yayınlanan Emek Dünyası Programı'nda konuştu. Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılında Türkiye İşçi Sınıfının alanlarda eksik olduğunu belirten Karanlık, sendikalara çağrı yaptı:

- TÜRK-İŞ Genel Başkanı Sayın Ergün Atalay, CKD ve TGB önderliğinde yapılan Ankara yürüyüşünü destekledi. Ama bu yetmez. Milli devletin ve Cumhuriyet’in masaya yatırıldığı bir ortamda; işçi haklarından, toplu sözleşme hakkından bahsetmek mümkün olmaz. Ama bizim sendikacılarımız kendilerini yaratan, var eden bir mücadeleye kayıtsız kaldılar. Çok olumsuz bir sınav verdiler.



Karanlık Vatan Partisi olarak işçi sınıfının sendikalaşması önündeki engellerle mücadele edeceklerini de vurguladı. Hazırladıkları kanun teklifinden bahsetti: