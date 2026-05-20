Şener Üşümezsoy'dan korkutan uyarı! O Fayda stres halen yüksek

Sarsıntının ardından, ünlü yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy’un yaklaşık iki hafta önce kendi YouTube kanalında yaptığı yayında, tam da bu hata işaret ederek risk uyarılarında bulunduğu ortaya çıktı.

Depremin hemen ardından tv100 canlı yayınına bağlanan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, bölgenin sismik geçmişini ve iki hafta önceki bilimsel öngörülerinin haklılığını çarpıcı verilerle tek tek açıkladı.

PROF. DR. ŞENER ÜŞÜMEZSOY: "İKİ HAFTA ÖNCE BU HATTI NOKTA ATIŞI UYARMIŞTIM"

Yaşanan 5.6'lık sarsıntının ardından gözlerin çevrildiği yer bilimci Prof. Dr. Şener Üşümezsoy, iki hafta önce kişisel YouTube kanalında yayınladığı videoda, Pötürge fayının 24 Ocak 2020 Elazığ-Sivrice ve 6 Şubat 2023 Kahramanmaraş depremleriyle birlikte devasa bir enerjiyle yüklendiğini harita üzerinde anlatmıştı. Üşümezsoy, canlı yayında bu bilimsel öngörüsünün arka planını şu sözlerle aktardı:

"Bölgedeki büyük stresten dolayı ana fay üzerinde 6.5 büyüklüğünde bir deprem riski zaten bulunuyordu. Yayında, eğer o ana fay tek seferde kırılmıyorsa, çevresindeki Battalgazi’ye doğru giden tali kesimlerde kırılmaların ve depremlerin kaçınılmaz olarak yaşanacağını vurgulamıştım. Saha verileri, bu sabah yaşanan 5.6 büyüklüğündeki sarsıntının, tam da öngördüğüm gibi Pötürge fayına paralel uzanan kuzeydeki Battalgazi Hattı'nda gerçekleştiğini gösteriyor."

"PÖTÜRGE SEGMENTİNDEKİ SİSMİK BOŞLUK TAMAMLANDI"

2020 yılında yaşanan 6.8 büyüklüğündeki Sivrice depreminin Doğanyol bükülümünde stresini boşalttığını ve bu kırılmanın Pötürge'ye doğru bir uzanımı olduğunu hatırlatan ünlü yer bilimci, o dönemde yırtılmanın yetersiz kaldığını belirtti.

Sivrice ve Doğanyol'da fayın rahat bir atım gerçekleştirdiğini fakat Pötürge segmentine gelindiğinde hiçbir atımın gözlenmediğini aktaran Üşümezsoy, "Bu eksiklik sebebiyle Pötürge masifinde sismik bir boşluk oluşmuştu. Bu eksikliğin tamamlanması adına bölgede 6 büyüklüğünde bir deprem potansiyeli zaten masadaydı. 2020 Sivrice ve 2023 Gölbaşı depremleri arasında kalan bu kesim, kırılmamış bir bölge olarak varlığını sürdürüyordu. Son sarsıntı gösterdi ki, Pötürge’nin içinden ve kuzeyinden geçen fay hatları halen yüksek bir stresle yüklüdür" değerlendirmesinde bulundu.