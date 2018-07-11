Antalya'nın Alanya ilçesinde geçen yıl serada çalışan elektrik işçisi Emrah Yüksel'i (23) öldürdüğü suçlamasıyla tutuklu yargılanan Bilal Musluoğlu, ömür boyu hapisle cezalandırıldı. Tutuksuz yargılanan 4 sanık ise beraat etti.

Alanya'ya bağlı İmamlı Mahallesi'nde geçen yıl Kasım ayında, elektrik işçisi Emrah Yüksel, Burak Tunç ve Kerim Suhan Uzun serada çalıştıkları sırada, iki otomobille gelen kimliği belirsiz kişiler pompalı tüfekle ateş açtı. Açılan ateşte saçmaların hedefi olan Emrah Yüksel ile Kerim Suhan Uzun yaralandı. Saldırganlar geldikleri otomobillerle olay yerinden kaçarken, sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Emrah Yüksel yaşamını yitirdi. Kerem Suhan Uzun ise hastanede tedavi edildi.



İl Jandarma Komutanlığı ile İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, saldırıyı düzenlediği suçlamasıyla Mesut Ç., Ümit Ç., Fatih M., Serkan Y. ve Bilal Musluoğlu'nu gözaltına aldı. Jandarmada ifade veren 5 şüpheli, serada çalışan işçileri hırsız sandıkları için ateş ettiklerini öne sürdü. Şüphelilerden Bilal Musluoğlu tutuklanırken, diğerleri serbest bırakıldı.



KARAR DURUŞMASI YAPILDI



Olayla ilgili Alanya 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün karar duruşması yapıldı. 1'i tutuklu, 5 sanık, olayda yaralanan Kerim Suhan Uzun ile Burak Tunç ve öldürülen Emrah Yüksel'in yakınlarıyla avukatları duruşmada hazır bulundu.



Mahkeme heyetinin son sözlerini sorduğu Bilal Musluoğlu, pişman olduğunu söyledi. Mahkeme heyeti, Bilal Musluoğlu'nu ömür boyu hapisle cezalandırdı. Tutuksuz sanıklar Mesut Ç., Ümit Ç., Fatih M. ve Serkan Y. ise beraat etti. Duruşmanın ardından Bilal Musluoğlu, tutuklu bulunduğu Alanya Cezaevi'ne gönderildi.