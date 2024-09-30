Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme

İstanbul Beykoz'da eski milli futbolcu Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Mert Sagit Mert Sagit
Serhat Akın'a yönelik silahlı saldırıya ilişkin yeni gelişme
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Beykoz Cumhuriyet Başsavcılığınca, Serhat Akın'ın silahlı saldırıda ayağından yaralanmasına ilişkin yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınan, olayda motosikleti kullandığı iddia edilen O.M, silahla ateş ettiği öne sürülen O.D. ile M.A, İ.T, Y.G. ile M.A'nın emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, işlemlerinin ardından Beykoz Adliyesi'ne götürüldü.

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