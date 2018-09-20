Kayseri'de villanın güvenlik görevlisi emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı gasp amacıyla av tüfeğiyle öldüren ve 1998-2001 yılları arasında da 6 kişiyi aynı amaç ve yöntemle öldürdüğü ortaya çıkan Hamdi Kayapınar'ın son cinayetinde sağ el üçüncü parmağının kırık olması nedeniyle sol elini kullandığı belirlendi.

Cumhuriyet Savcısınca hazırlanıp 1. Ağır Ceza Mahkemesine sunulan iddianamede, şüphelinin Yılmaz'ı nasıl öldürdüğüne ilişkin detaylara yer verildi.



İddianamede, olay yerinde bulunan güvenlik kamerası görüntüleri incelendiğinde, gece bir elinde eldiven, yüzünde maske olan, omuzunda av tüfeği fişekleri bulunan birinin, dışarıdan birkaç el av tüfeği ile kulübeye doğru ateş ettiği belirtildi.



Parmağı kırık olduğu için sağ elini kullanamadı



Şüphelinin olayda sağ elini kulanmadığına dikkat çekilen İddianamede, şu bilgilere yer verildi:

"Akabinde şüpheli kulübenin camından içeri girdi, maktulun üzerine gelerek eldiven bulunan sol eli ile maktulun sağ kolunu tutarak çekti, daha sonra ölenin belini eliyle kontrol etti. Daha sonra masanın üzerinde maktule ait olan silahı ve iki yedek şarjörü alarak olay yerinden ayrıldığı görüldü. Görüntülerde şüphelinin sağ elini kullanmadığı net olarak görülmektedir. Şüphelinin sağ el üçüncü parmağında kırık bulunduğu, bu nedenle Kayseri Şehir Hastanesi'nde daha önce tedavi gördüğü ve bu nedenle olay günü sağ elini kullanamadığı anlaşıldı."



Kimlik tespiti yapılmaya çalışılan yüzü maskeli şüphelinin olay yerine geldiği bisikletin MOBESE kameraları ile nereye gittiğini araştıran ekiplerin, bu sayede daha önce birçok kasten öldürme suçuna karışan ve bir süre önce cezaevinden tahliye edilen şüpheliye ulaştığına işaret edilen iddianamede, gözaltına alınan şüphelinin ifadesinde, üzerine atılı suçu işlediğini kabul ettiği vurgulandı.



Tüm delillerle birlikte değerlendirildiğinde, şüphelinin daha önce gerçekleştirdiği öldürme olaylarındaki gibi maktulun silahı bulunduğunu olay yerinde yaptığı keşiflerden tespit ettiğine yer verilen iddianamede, şu bilgiler aktarıldı:

"Şüpheli kasten öldürme olayını da daha önceki olayları gibi maktulun silahını ele geçirmek için gerçekleştirdi. Olaydan önce iki kez olay yerine gelerek gerçekleştirdiği olayı tasarladığı, ölenden yağmaladığı silahın ruhsatlı olduğu, olay günü kullandığı bisiklet ile yüzünde kar maskesi ve sol elinde eldiven takılı vaziyette maktulun bulunduğu bekçi kulübesine gittiği, burada dışarıdan av tüfeği ile maktule 3 el ateş ettiği, maktulun hayatını kaybettiğinden emin olduktan sonra kırılan camdan içeri girerek masanın üzerinde bulunan maktule ait silahı ve 2 şarjörü alarak olay yerinden uzaklaştığı belirlendi."



Şüpheli hakkında, "tasarlayarak öldürme", "silahlı kişinin kendisini tanınmayacak bir hale koyması suretiyle gece vakti iş yerinde yağma", "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma veya taşıma veya bulundurma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Kayseri 1. Ağır Ceza Mahkemesine gönderildi.



Mahkemenin iddianameyi kabul etmesinin ardından önünüzdeki günlerde sanığın yargılanmasına başlanması bekleniyor.



Olay



Şüpheli Hamdi Kayapınar, Erenköy Mahallesi Şehit Komandolar Caddesi'nde bulunan bir villada 2 Ağustos gecesi, villanın güvenlik görevlisi emekli uzman çavuş Sami Yılmaz'ı gasp amacıyla av tüfeğiyle öldürmüştü.



Cinayet büro dedektifleri, failin, olayın işleniş yönteminin kamuoyunda "seri katil" olarak bilinen, 6 kişinin öldürülmesi, 2 kişinin yaralanması olaylarını gerçekleştirdikten sonra yakalanan ve 16 yıl hapis yattıktan sonra 2017 şubat ayında tahliye edilen Hamdi Kayapınar olduğunu belirlemişti.



Harekete geçen ekipler, 7 Ağustos sabahı Cinayet Büro, Özel Harekat ve Jandarma KOM Şube Müdürlüğüne bağlı ateşli silah arama köpeği "Vadi" eşliğinde yapılan operasyon sonucu Kayapınar'ı gözaltına almıştı.



Daha 14 yaşındayken kıskançlık yüzünden kardeşini boğarak öldüren, 1998-2001 yılları arasında 6 kişiyi öldürüp, 2 kişiyi de yaralayan seri katil Hamdi Kayapınar'ın evinde yapılan aramada, suçta kullanılan av tüfeği, öldürülen Sami Yılmaz'a ait ruhsatlı tabanca, maske, eldiven, bisiklet ve 83 av tüfeği fişeği elde edilmişti.



Kayapınar, çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı.



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