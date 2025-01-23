Şerif Paşa Hanı otel olma tehlikesinde

75 yıldır esnafların kullanımında olan İşhanının sakinleri alınan karara tepki gösterdi.



"Burada başımıza gelen şey küçük esnaf, tüccar ve üreticinin büyük sermaye tarafından ezdirilmesiyle karşı karşıyayız. Ve bu da ne yazık ki Kızılay'ımız tarafından oluyor."

İstanbul Fatih'te mercanlar bölgesinde bulunan Kızılay Şerif Paşa İşhanı "Yap, işlet, devret" modeliyle ihaleye açıldı. 75 yıldır esnafın kullanımında olan İşhanı'nda 57 esnaf bulunuyor. Kızılay'ın aldığı bu karara esnaftan büyük tepki geldi.



"Burası 1938'te Kızılay'a bağışlanmış. Bağışlanmasının sebebi de Kızılay bir yardım kuruluşu olduğu için insanlara yardım etsin diye. Burada 38'ten 50'ye kadar ambar olarak kullanılmış. 50'den sonra da Kızılay'a gelir getirsin diye işhanı olarak yapılmış. o zamandan beri de işhanıydı burası."

"Bizim hanımızda 2024'ün altıncı ayında çevre şehircilik bakanlığı ve Fatih Belediyesi tarafından Karot örnekleri alındı. Karot örnekleri sonucunda hanımızda riskli yapı olduğu ortaya çıktı. Biz bunu mahkemeye taşıdık. Bu mahkeme hala devam ediyor. Sonrasında Kızılay'ın burayı otel amacıyla ihaleye çıkarttığını öğrendik. Kızılay burada bizi tahliyeye zorlayarak 5 büyük otelle anlaşma yapıp otel yapmaya çalışıyor."

İşhanından karot örneğini alan Fatih Belediyesinin aldığı rapor mahkeme tarafından uygun bulunmadı, esnafın tahliye edilmesine yönelik kararı durdurdu.



"Alakası olmayan Fatih belediyesi gelip karot aldı. Bir de sıvadan alıyor. Ne bir kolondan alıyor bir yerden alıyor geliyor sıvadan alıyor. oradan çürük yapı diye bizi çıkartmaya çalışıyor. Biz de bunu mahkemeye taşıdık. Mahkeme de bize hak verdi. Tahliyeyi durdurdu."

Mahkeme esnaf lehine karar verdi ancak sorun çözülmedi. Kızılay bu kez de işhanını 5 büyük otel şirketinden birisine vermek için ihaleye çıkarttı.



"Şimdi Kızılay, tekrardan farklı bir şekilde ihale üzerinden hareket edip başka bir hanın üzerinden bu hanla birlikte ikisini bir arada yürütüp ya bu hanı da bir şekilde o şirketlere peşkeş çekip bizi bir şekilde buradan tahliye etmeye çalışıyorlar."

Esnafın yaşadığı probleme Vatan Partisi İstanbul İl Başkanlığı duyarsız kalmadı. Ulusal Kanal'a konuşan İl başkanı İbrahim Okan Özkan, "Şerif Paşa İşhanı esnafına operasyon yapılıyor" dedi.

