Serik’te maskeli gençler oyuncak tabancalarla korku saçtı

Antalya’nın Serik ilçesinde iki genç, motosiklet üzerinde seyir halindeyken gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalarla çevredeki vatandaşlara korku dolu anlar yaşattı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Serik’te maskeli gençler oyuncak tabancalarla korku saçtı
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Olay, Serik ilçesi Merkez Mahallesi Salı Pazarı civarında akşam saatlerinde meydana geldi. Maskeli iki gençten biri, motosiklet üzerinde ellerindeki iki tabancayı çevredeki sürücülere ve vatandaşlara doğrultarak ateş etti. Bu sırada, diğer motosikletteki arkadaşları yaşananları cep telefonuyla kaydetti. Maskeli gençlerin hareketleri çevrede paniğe neden oldu.

Vatandaşların ihbarı üzerine emniyet güçleri hızla harekete geçti ve olaya karışan 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Maskeli gençler S.K. (18) ve G.A. (18), ifadelerinde tabancaların gerçek olmadığını, yalnızca gerçek silah sesi çıkaran oyuncak tabancalar kullandıklarını belirtti.

Yaşananları kaydeden Y.Y. (19) ve M.Ç. (17) ile maskeli şüpheliler hakkında, “halk arasında korku ve panik yaratmak suretiyle tehdit” suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.

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