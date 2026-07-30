Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı!
Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası bu hafta etkisini yitiriyor.
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Sıcaklıklar yeni haftayla beraber tekrar yükselişe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son rapora göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak çeşitli şehirlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.
31 Temmuz 2026 Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcak konusunda hava durumu raporu yayınladığı 26 ilimiz şu şekilde sıralandı:
Adana
Adıyaman
Antalya
Aydın
Batman
Bingöl
Denizli
Diyarbakır
Elazığ
Erzincan
Gaziantep
Hakkari
Iğdır
İzmir
Kahramanmaraş
Kilis
Malatya
Manisa
Mardin
Muğla
Muş
Osmaniye
Siirt
Şanlıurfa
Şırnak
Tunceli