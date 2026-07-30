Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı!

Temmuz ayında baharı yaşatan serin ve yağışlı hava dalgası bu hafta etkisini yitiriyor.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 1

Sıcaklıklar yeni haftayla beraber tekrar yükselişe geçti. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından paylaşılan son rapora göre, hava sıcaklıkları yurt genelinde artarak çeşitli şehirlerde mevsim normallerinin üzerine çıkacak.

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 2

31 Temmuz 2026 Cuma günü Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün aşırı sıcak konusunda hava durumu raporu yayınladığı 26 ilimiz şu şekilde sıralandı:

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 3

Adana

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 4

Adıyaman

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 5

Antalya
Aydın

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 6

Batman
Bingöl

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 7

Denizli

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 8

Diyarbakır
Elazığ

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 9

Erzincan
Gaziantep

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 10

Hakkari

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 11

Iğdır
İzmir

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 12

Kahramanmaraş

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 13

Kilis
Malatya
Manisa

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 14

Mardin
Muğla
Muş

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 15

Osmaniye

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 16

Siirt
Şanlıurfa

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Serin havalara veda: Meteoroloji 26 il için aşırı sıcak uyarısı yayınladı! - Resim: 17

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