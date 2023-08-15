Serinlemek için girdiği Kızılırmak'ta kayboldu
Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesinde 3 arkadaş serinlemek için Kızılırmak'a girdi. Gençlerden 21 yaşındaki Ç.B. bir süre sonra akıntıya kapılarak uzaklaştı. Bölgeye sevk edilen ekiplerin genci arama çalışmaları sürüyor.
Kırıkkale'nin Yahşiyan ilçesinde 3 arkadaş, Kadıoğlu Mahallesi'nde bulunan Demirköprü altında serinlemek için Kızılırmak'a girdi.
21 yaşındaki Ç.B. ve 2 arkadaşı Kızılırmak'a girdikten bir süre sonra arkadaşları Ç.B.'nin akıntıya kapılarak uzaklaştığını farketti. Durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilerek yardım istendi.
İhbar üzerine bölgeye, AFAD, Polis Sualtı Arama ve Kurtarma, sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin genci arama çalışmaları sürüyor.
Kaymakam Ender Faruk Uzunoğlu, Belediye Başkanı Osman Türkyılmaz, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Cihan Şanlı ve AFAD İl Müdürü Abdullah Sarıçiçek de bölgeye gelerek ekiplerden bilgi aldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı
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